Пенсия по случаю потери кормильца: когда студенты имеют право на выплаты

Кто из студентов имеет право на пенсию?
Студенты на дневной форме могут получать пенсию в связи с потерей кормильца до окончания обучения, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Это касается как учащихся профессионально-технических заведений, так и студентов высших учебных заведений. Однако они имеют право на пенсию не дольше, чем до достижения 23 лет.
Важно! Соответствующее право детей, потерявших кормильца, гарантировано статьей 38 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.
Куда обращаться за назначением пенсии?
Чтобы оформить пенсию в связи с потерей кормильца необходимо обратиться с заявлением в местный территориальный орган Пенсионного фонда. Можно также оформить выплаты дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ.
Однако для оформления пенсии, кроме заявления, понадобится немалый пакет документов:
- Документы о месте жительства или регистрации;
- Индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 года;
- Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца;
- Свидетельство о рождении или паспорт студента, которому назначается пенсия;
- Справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);
- Копии документов, которые подтверждают родственные отношения студента с умершим кормильцем
- Свидетельство о смерти кормильца, или документы, подтверждающие его отсутствие или пропажу без вести;
- Документы о возрасте умершего кормильца, если отсутствуют в других документах;
- Справки из учебных заведений о дневной форме обучения;
- Документ о зависимости членов семьи от умершего кормильца;
- Экспертное заключение о причинах смерти кормильца;
- Документ воинской части, подтверждающий дату и причину смерти военнослужащего.
Стоит знать! Пенсию назначают в течение 10 дней с момента подачи заявки и документов.
Нужны ли дополнительные документы?
Сейчас для получения пенсии по случаю потери кормильца студентам дневной формы обучения не нужно подавать в ПФУ дополнительную справку из заведения по достижении 18 лет. Выплаты продолжат автоматически, без личного обращения.
Выплата продолжается в следующем учебном году на основании данных об обучении на дневной форме, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования,
– отмечают в ПФУ.
Стоит знать! По решению правительства от 2022 года, пенсии в случае потери кормильца студентам будут выплачивать без дополнительных справок из заведения во время действия военного положения и в течение 1 месяца после его прекращения, отметили в Министерстве социальной политики.
Что еще нужно знать о пенсии по потере кормильца?
Также пенсию в связи с потерей кормильца назначают нетрудоспособным членам семьи умершего. К этой категории относятся муж или жена, отец или мать, если они являются лицами с инвалидностью или уже достигли пенсионного возраста, и дети определенного возраста.
Для детей эта помощь предоставляется независимо от того предоставляется независимо от того, находились ли они на иждивении умершего. Членам семьи, которые достигли пенсионного возраста и имеют страховой стаж, пенсия назначается пожизненно.
Размер выплат зависит от количества получателей. Один нетрудоспособный член семьи получает 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. Если же иждивенцев двое или больше - они делят между собой 100% пенсии равными частями.