Про те, як отримати грошову допомогу на оренду житла, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які є варіанти допомоги з орендою житла

В Україні працюють кілька державних та міжнародних програм, які спрямовані на часткову або повну компенсацію витрат на оренду житла. В основному вони спрямовані на ВПО та українців, які повернулися з-за кордону.

Доступні програми допомоги:

Державна субсидія на оренду житла для ВПО : програма, яка орієнтована на людей, які вимушено залишили дім через війну. Субсидія надається, якщо орендна плата перевищує 20% сукупного доходу домогосподарства.

: програма, яка орієнтована на людей, які вимушено залишили дім через війну. Субсидія надається, якщо орендна плата перевищує 20% сукупного доходу домогосподарства. Грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН): у співпраці з благодійним фондом "Право на захист" Агентство ООН у справах біженців реалізує програму підтримки ВПО. Виплати покривають витрати на оренду житла терміном до 6 місяців. Програма діє в Києві, на Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Запоріжжі.

Хто має право на отримання державної допомоги

За законодавством державна субсидія доступна для:

ВПО, які переїхали з зони бойових дій або окупованих територій;

людей, чиє житло зруйноване або стало непридатним;

громадян, які витрачають понад 30% доходу на оренду;

українців, які повернулися з-за кордону та не мають де жити.



В Україні на допомогу на оренду житла можуть розраховувати ВПО та люди, які приїхали з-за кордону / Фото iStock

Умови участі:

чинний договір оренди на 6 місяців (за затвердженою формою);

орендар і власник житла не повинні бути родичами;

отримувач не користується іншими державними виплатами на житло;

орендодавець не бере участі у програмі "Прихисток".

Подати заяву на отримання субсидії можна офлайн у відділеннях Пенсійного фонду, ЦНАПах чи банках-партнерах або онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок.

Для цього потрібні такі документи: заява; договір оренди житла; документи, які підтверджують статус ВПО або інші обставини.

Субсидія надається на 6 місяців з можливістю подовження. Її розмір залежить від орендної ставки, доходу та кількості мешканців у родині.

Допомога від УВКБ ООН

Міжнародна програма також передбачає підтримку ВПО та осіб, які повернулися з-за кордону і:

мешкають у місцях тимчасового проживання, які не підходять для тривалого перебування;

орендують житло з ризиком виселення чи в поганому стані.

Умови участі:

наявність плану забезпечення подальшої самостійної оплати житла (працевлаштування, власна справа);

самостійний вибір та оренда житла із попередньою оплатою за 2 місяці (ці кошти компенсуються);

жоден член родини не повинен отримувати інші аналогічні виплати.

Щоб подати заявку, потрібно заповнити анкету на сайті БФ "Право на захист". Відбір не гарантує участі – з кандидатами контактують після оцінки анкети та призначають співбесіду. У разі схвалення виплати надходять у цифровий гаманець Vibrant у вигляді цифрових доларів США. Повідомлення про нарахування приходить у вигляді SMS із посиланням на застосунок.