Детально про те, хто може отримати гроші на оренду житла та як це відбувається, 24 Канал розповідає з посиланням на Мінсоцполітики.

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Хто може оформити субсидію на оренду квартири

Отримати гроші на оренду житла в Україні можуть внутрішньо переміщені особи. Для цього вони мають відповідати певним критеріям:

на території, де не ведуться активні бойові дії і які не окуповані, такі люди не повинні мати власного житла площею понад 13,65 квадратного метра на особу;

їхнє житло має бути знищене або пошкоджене.

Крім того, люди, які претендують на субсидію не повинні отримувати допомогу на проживання, а також мають:

орендувати житло на території, де не ведуться активні бойові дії та немає окупації;

витрачати на оренду понад 20% доходу;

відповідати майновим критеріям.

Які документи потрібні для допомоги

Для отримання субсидії ВПО та власник житла мають заповнити та підписати певні документи:

договір на оренду житла;

заяву про надання субсидії та компенсації частини податків.

Інколи можуть бути потрібні копії документів (наприклад, про те, що людина є законним представником або рішення суду).



ВПО можуть отримати гроші на квартиру / Фото grad.ua

Документи слід подати до Пенсійного фонду:

офлайн – у будь-якому сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі;

онлайн – через портал електронних послуг ПФУ.

"Має бути два підписи – наймача та наймодавця. Цим вони засвідчують домовленості між собою", – наголошують у Мінсоцполітики.

Як розрахувати суму субсидії на оренду

Мінсоцполітики розробило калькулятор, який дає можливість розрахувати приблизний розмір субсидії. Варто зауважити, що сервіс не гарантує призначення субсидії, бо рішення приймає Пенсійний фонд після отримання та перевірки від ВПО всієї необхідної інформації.

Аби скористатися калькулятором, потрібно ввести певні дані: