Скільки коштує чашка кави
У 2024 році чашка кави коштувала в середньому 31 гривню. Про це йдеться у Індексі Еспресо, розрахованому Опендатабот разом з компанією з автоматизації ресторанів Poster POS, інформує 24 Канал.
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Найдорожче еспресо в Україні, як і минулого року, подають на Одещині – 40 гривень за чашку. За рік ціна в цьому регіоні зросла на 20%.
На другому місці за вартістю – Львівщина, де філіжанка кави коштує 39 гривень. Волинська область посіла третю сходинку з ціною 37 гривень.
Найдешевшу каву вже два роки поспіль можна випити на Хмельниччині та Сумщині – по 28 гривень за чашку.
Де найдорожча кава в Україні / Інфографіка Опендатабот
Де найбільше зросли ціни
- Найбільше зростання вартості еспресо у 2024 році зафіксували на Вінниччині — на 29%, до 31 гривні.
- Лише на Харківщині ціна залишилася стабільною — 34 гривень за чашку.
Зауважте. Еспресо — основа більшості кавових напоїв, тож його вартість прямо впливає на ціни капучино, лате та інших популярних позицій у кав'ярнях.
Що таке "Індекс Еспресо"Це економічний показник, який демонструє середню вартість чашки кави у різних регіонах країни. Його використовують для оцінки рівня інфляції, купівельної спроможності та різниці в цінах на одні й ті ж товари.
Як зростала ціна на каву упродовж останніх років / Інфографіка Опендатабот
Україна продовжує слідувати глобальному тренду подорожчання кави, що пов'язано з інфляцією, збільшенням витрат на логістику та сировину.