Сколько стоит чашка кофе

В 2024 году чашка кофе стоила в среднем 31 гривну. Об этом говорится в Индексе Эспрессо, рассчитанном Опендатабот вместе с компанией по автоматизации ресторанов Poster POS, информирует 24 Канал.

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Самое дорогое эспрессо в Украине, как и в прошлом году, подают в Одесской области – 40 гривен за чашку. За год цена в этом регионе выросла на 20%.

На втором месте по стоимости – Львовщина, где чашка кофе стоит 39 гривен. Волынская область заняла третью строчку с ценой 37 гривен.

Самый дешевый кофе уже два года подряд можно выпить на Хмельнитчине и Сумщине – по 28 гривен за чашку.



Где самый дорогой кофе в Украине / Инфографика Опендатабот

Где больше всего выросли цены

Наибольший рост стоимости эспрессо в 2024 году зафиксировали в Винницкой области - на 29%, до 31 гривны.

Только на Харьковщине цена осталась стабильной - 34 гривен за чашку.

Заметьте. Эспрессо - основа большинства кофейных напитков, поэтому его стоимость прямо влияет на цены капучино, латте и других популярных позиций в кафе.

Что такое "Индекс Эспрессо" Это экономический показатель, который демонстрирует среднюю стоимость чашки кофе в разных регионах страны. Его используют для оценки уровня инфляции, покупательной способности и разницы в ценах на одни и те же товары.



Как росла цена на кофе на протяжении последних лет / Инфографика Опендатабот

Украина продолжает следовать глобальному тренду подорожания кофе, что связано с инфляцией, увеличением расходов на логистику и сырье.