Як повідомляє 24 Канал, процес заміни водійського посвідчення неймовірно простий. Усе, що потрібно зробити, це подати відповідну заяву у застосунку Дія. Після того, як заявка подана, потрібно лише дочекатися фізичної версії документа, яку можна забрати в сервісному центрі МВС, або обрати суто цифрову версію документа.

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Цікаво! Примітно, що Україна стала першою країною, яка офіційно прирівняла пластикове посвідчення водія до електронного.

Важливі моменти в оформленні послуги

Для забезпечення безперебійного процесу важливо подати заявку на заміну та здійснити оплату протягом десяти хвилин; в іншому випадку заявка буде скасована.

Після успішної обробки заяви громадяни можуть очікувати на запрошення відвідати сервісний центр МВС або отримати пуш-повідомлення від Дії про готовність цифрового документа.

Щоб максимально ефективно використовувати цю послугу, важливо вчасно оновлювати застосунок "Дія".

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Нагадаємо, що Україна прагне до максимальної цифровізації усіх державних послуг та документів. Застосунок Дія є зручним інструментом для взаємодії з державою та всіма електронними послугами, які сьогодні доступні. Він простий у користуванні, зрозумілий та постійно оновлюється отримуючи все нові функції та послуги.