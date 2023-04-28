Як повідомляє 24 Канал, згідно із заявою очільника міністерства Михайла Федорова на конференції "Надлюди", "Надія" – це віртуальний асистент нового покоління, який має на меті надавати персоналізовані відповіді на будь-які питання, пов'язані з державними послугами, зрозумілою мовою.
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Як працюватиме "Надія"
Федоров заявив, що міністерство співпрацює з OpenAI для того, щоб максимально автоматизувати систему і зробити її безпечною. Хоча Федоров не назвав термінів завершення проєкту і не підтвердив, чи буде він повністю реалізований в Дії, він зазначив, що система розробляється таким чином, щоб не використовувати персональні дані і гарантувати максимальну безпеку.
Новий проєкт Мінцифри
Крім того, Федоров анонсував новий проєкт "Голос громадян", який має на меті сканувати соціальні мережі в режимі реального часу та аналізувати звернення громадян до контактних центрів, щоб за допомогою дашбордів представляти проблеми чиновникам та міністрам.
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Міністерство цифрової трансформації раніше розглядало можливість впровадження в "Дії" чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT для надання послуг українцям. Нагадаємо, що ChatGPT почав працювати в Україні в середині лютого.