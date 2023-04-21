Як повідомляє 24 Канал, за програмою RLAH абоненти можуть користуватися тарифами оператора своєї країни без додаткових платежів і без необхідності купувати місцеві SIM-карти. Україна може приєднатися до програми протягом цього року і перші кроки у цьому напрямку вже здійснюються.

Цікаво Видаліть ці застосунки негайно, якщо ви встановили їх з Google Play – вони заражені вірусами

Роумінговий безвіз наближається

Нещодавно Рада ЄС схвалила поправки до Додатку 17-3, які ще на крок наблизили розширений роумінг. Пропозиція дозволить українцям подорожувати в межах ЄС без додаткової плати за зв'язок, а європейські мандрівники зможуть робити те ж саме, відвідуючи Україну.

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров розповів у своєму Telegram чого слід очікувати українцям, коли програма вільного роумінгу повноцінно запрацює.

Наша мета – зберегти низькі тарифи для українців на постійній основі навіть після перемоги. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб Україна приєдналася до роумінгового безвізового режиму,

– зазначив Міністр цифрової трансформації України.

Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі наразі розглядає пропозицію України, і рішення очікує на затвердження. У разі схвалення це стане значним кроком вперед у цифровій трансформації України та її інтеграції з ЄС.

Читайте на сайті Перестаньте це робити негайно: 5 шкідливих звичок, які руйнують ваш смартфон

Цей крок надасть великі переваги українцям, які подорожують до Європи, оскільки їм не доведеться турбуватися про додаткові витрати на роумінг. Це також допомогло б стимулювати економіку країни, зробивши її більш привабливою для європейських туристів. Оскільки Україна продовжує рухатися до більш цифрового майбутнього, такий розвиток подій став би значним досягненням для країни.