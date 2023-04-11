24 Канал підготував перелік з п'яти найбільш поширених звичок, які справді шкодять вашому ґаджету. Якщо ви хочете, щоб ваш смартфон служив вам якомога довше – краще належно дбати про нього та уникати наступних помилок.

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1. Використання дешевих кабелів та неналежне їх зберігання

Один з найбільш певних способів пошкодити телефон – використовувати дешеві зарядні кабелі невідомих брендів. Кабелі за 50 гривень, які ви знайдете в магазині на розі чи в підземному переході, можуть спричинити незворотні пошкодження вашого пристрою або, що ще гірше, наразити вас на небезпеку пожежі або ураження електричним струмом.

Кабель це саме той аксесуар на який варто витратити трохи більше грошей, щоб потім бути впевненому у власній безпеці. Купуючи дорожчий провід від відомого бренду ви платите за більш якісні матеріали. Крім того, такі кабелі часто можна використовувати з різними пристроями і вони підтримують як звичайні зарядки, так і швидкісні.

Зберіганню кабелів також варто приділити увагу. Краще не скручувати та не переламувати їх, адже пошкоджений кабель може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом, а це куди гірше навіть за зіпсований смартфон.

2. Використання смартфона без чохла (або гарантії)

Багато людей надають перевагу витонченому вигляду телефонів в оригінальному дизайні, тому не використовують захисний чохол, але це може бути ризикованим вибором. Навіть невеликі сколи та тріщини можуть порушити структурну цілісність телефону і зробити його більш вразливим до пошкоджень.

Крім того, ці дефекти можуть значно знизити вартість перепродажу вашого телефону, коли ви будете готові його оновити. Щоб захистити свої інвестиції, використовуйте якісний чохол з бортиками по краях і подумайте про те, щоб додати міцний захисний екран, оскільки екрани телефонів не такі вже й захищені від подряпин.

Якщо ви віддаєте перевагу використанню смартфона без чохла, будьте готові заплатити за ремонт, якщо трапиться нещасний випадок. У цьому випадку рекомендуємо хоча б розглянути можливість покупки додаткової гарантії, яка захищає від "нещасних випадків". Це може здатися марною тратою грошей, однак так здається лише до першого розбитого екрану чи корпусу.

3. Часте розрядження акумулятора

Батареї телефонів природно втрачають ємність з часом, але певні звички можуть прискорити цей процес. Регулярне розряджання акумулятора до 0% може скоротити термін його служби, тому краще уникати таких стресових для батареї розрядок.

Ви можете заморочитися та стежити за тим, щоб заряд вашого акумулятора перебував в діапазоні від 30 до 90%. Старайтеся хоча б не садити батарею нижче 20% перед зарядкою.

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4. Забагато підводних селфі (душ теж рахується)

Хоча деякі виробники смартфонів заявляють, що вони водонепроникні або водостійкі, завжди існує ризик, що вода може потрапити всередину і пошкодити внутрішні компоненти. Навіть якщо ваш телефон має клас захисту IP67 або IP68, що свідчить про водонепроникність, краще уникати тривалого впливу води.

З часом багаторазовий вплив води може погіршити стійкість пристрою, що призведе до потенційних пошкоджень. Тому будьте обережні, використовуючи телефон поблизу води, і уникайте непотрібних ризиків, наприклад, не робіть занадто багато підводних селфі або не тримайте телефон у воді протягом тривалого часу.

5. Недотримання належних заходів безпеки

Важливі оновлення безпеки

Ігнорування оновлень програмного забезпечення або завантаження програм з неофіційних джерел може поставити під загрозу безпеку вашого смартфона. Оновлення програмного забезпечення часто містять важливі виправлення помилок і патчі безпеки, які захищають ваш пристрій від шкідливого програмного забезпечення та інших серйозних проблем. Не відкладайте ці оновлення і переконайтеся, що ваші програми також оновлені, оскільки вони можуть містити подібні оновлення безпеки.

Ігнорування оновлень програмного забезпечення або завантаження програм з неофіційних джерел може поставити під загрозу безпеку вашого смартфона. Оновлення програмного забезпечення часто містять важливі виправлення помилок і патчі безпеки, які захищають ваш пристрій від шкідливого програмного забезпечення та інших серйозних проблем. Не відкладайте ці оновлення і переконайтеся, що ваші програми також оновлені, оскільки вони можуть містити подібні оновлення безпеки. Не встановлюйте піратські програми

Уникайте піратських платних застосунків із сумнівних магазинів, оскільки це збільшує ризик потрапляння шкідливого програмного забезпечення на ваш телефон. Завантажуйте програми з офіційних магазинів App Store або Google Play на своєму телефоні. Крім того, будьте обережні з підробленими програмами в цих магазинах, які можуть містити рекламне або інше шкідливе програмне забезпечення. Читайте відгуки, вибирайте легальні додатки від перевірених розробників.

Уникайте піратських платних застосунків із сумнівних магазинів, оскільки це збільшує ризик потрапляння шкідливого програмного забезпечення на ваш телефон. Завантажуйте програми з офіційних магазинів App Store або Google Play на своєму телефоні. Крім того, будьте обережні з підробленими програмами в цих магазинах, які можуть містити рекламне або інше шкідливе програмне забезпечення. Читайте відгуки, вибирайте легальні додатки від перевірених розробників. Перевірте свої паролі та налаштування програм

На додаток до безпеки застосунків, переконайтеся, що у вас є надійний пароль або PIN-код на телефоні, щоб запобігти несанкціонованому доступу. Уникайте використання паролів або шаблонів, які легко вгадати, та увімкніть біометричні методи автентифікації, такі як розпізнавання відбитків пальців або обличчя, якщо вони доступні на вашому пристрої. Регулярно переглядайте налаштування конфіденційності у своїх додатках і переконайтеся, що ви не передаєте конфіденційну інформацію третім особам несвідомо.

На додаток до безпеки застосунків, переконайтеся, що у вас є надійний пароль або PIN-код на телефоні, щоб запобігти несанкціонованому доступу. Уникайте використання паролів або шаблонів, які легко вгадати, та увімкніть біометричні методи автентифікації, такі як розпізнавання відбитків пальців або обличчя, якщо вони доступні на вашому пристрої. Регулярно переглядайте налаштування конфіденційності у своїх додатках і переконайтеся, що ви не передаєте конфіденційну інформацію третім особам несвідомо. Уникайте фішингу та підозрілих повідомлень

Ще одним важливим заходом безпеки є уникнення переходів за підозрілими посиланнями або завантаження вкладень з невідомих джерел, оскільки вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення, яке може поставити під загрозу безпеку та продуктивність вашого телефону. Будьте обережні, завантажуючи файли або відкриваючи електронні листи та повідомлення з незнайомих джерел, і завжди перевіряйте легітимність відправника, перш ніж виконувати будь-які дії.

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Висновки

Отже, якщо ви хочете, щоб ваш смартфон працював якомога довше і залишався актуальним, важливо уникати цих шкідливих звичок, які з часом можуть пошкодити ваш пристрій.

Інвестування в якісні зарядні кабелі, використання міцного чохла та захисного екрану, здорові звички заряджання акумулятора, уникнення надмірного впливу води та дотримання належних правил безпеки – все це допоможе зберегти ваш смартфон у хорошому стані на довгі роки.

Пам'ятайте, що профілактика краще, ніж лікування, і коли мовиться про догляд за смартфоном, це правило теж працює.