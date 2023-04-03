24 Канал зібрав короткий посібник де пояснюється, як вимкнути стандартні програми на вашому смартфоні Android, які ви не використовуєте.

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Які програми можна вимкнути?

Всупереч поширеній думці, на смартфоні можна відключити попередньо встановлене програмне забезпечення. Вимкнення невикористовуваних застосунків не погіршить функціональність пристрою, а також не дозволить випадково вимкнути програми, які потенційно можуть призвести до непоправних наслідків. За замовчуванням ці програми не відображаються в загальному списку, і навіть після увімкнення відображення системних програм серед запропонованих опцій їх відключення недоступне.

Вимикаємо автозапуск програм

Якщо ваш пристрій має функцію автозапуску застосунків, то навіть після вимкнення програми вона може продовжити роботу після перезавантаження смартфона. Тому дуже важливо вимкнути автозапуск програм на Android.

Щоб зробити це, виконайте наступні кроки:

Відкрийте налаштування пристрою. Перейдіть до розділу "Дозволи", а потім до розділу "Автозапуск". Натисніть на перемикач навпроти непотрібної програми у положення "Вимкнено". Після вимкнення невикористовуваної програми вона більше не запуститься, незалежно від того, скільки разів перезавантажуватиметься смартфон.

Вимикаємо програму на смартфоні

Щоб вимкнути програму на Android, виконайте ці прості кроки:

Перейдіть до налаштувань телефону. Перейдіть до розділу "Програми", а потім до розділу "Всі програми". Виберіть програму, яку ви хочете вимкнути. Натисніть кнопку "Закрити" або "Відключити".

Також можна очистити дані програми, щоб звільнити місце на смартфоні, або видалити її оновлення. Однак повне видалення програми стосується лише стороннього програмного забезпечення, яке ви встановили самостійно.

Вимикаємо фонові програми

Навіть після вимкнення програми вона може продовжувати працювати після перезавантаження смартфона або й без нього. Щоб непотрібний застосунок випадково не нагадав про себе, потрібно відкрити його в списку встановлених програм і перейти на вкладку "Керування активністю".

Тут слід встановити жорсткий ліміт. Бажано також вимкнути сповіщення утиліт, хоча це обмежить будь-яку активність, в тому числі і надсилання сповіщень.

Як вимкнути оновлення програми

Якщо ви заблокували програму, вона все одно може нагадати про себе, як тільки на ваш пристрій надійде наступне оновлення.

Щоб уникнути цього, виконайте такі дії:

Запустіть магазин застосунків Google Play. Знайдіть програму, яку ви хочете вимкнути. Натисніть на "три крапки". Зніміть галочку з опції "автоматичне оновлення".

Таким чином, невикористовувана програма залишиться на старій версії, поки ви не вирішите встановити оновлення самостійно. Якщо ви не хочете отримувати непотрібні нагадування, ви також можете видалити програму.

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Отже, позбутися попередньо встановлених програм, якими виробники смартфонів часто забивають пам'ять, можна без жодних наслідків для пристрою, хоч і доведеться дещо "покопатися" в налаштуваннях. Однак дуже важливо видаляти лише ті додатки, які вам не потрібні, щоб не шкодувати про це в майбутньому.

Дотримуючись кроків зазначених у наших інструкціях, ви зможете вимкнути зайві стандартні програми на Android, та звільнити місце на вашому пристрої, покращивши його продуктивність.