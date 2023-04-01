24 Канал підготував кілька швидких порад, які допоможуть вам вирішити проблеми з домашнім інтернетом. Користуючись нашими рекомендаціями, ви зможете зрозуміти з чого починати, щоб виправити повільне з'єднання, або перебої сигналу.

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Базові рекомендації

Ось кілька основних порад з яких ми рекомендуємо почати, якщо у вашому будинку спостерігаються складнощі в роботі мережі.

Перша порада – перевірте дротове інтернет-з'єднання, перш ніж звинувачувати Wi-Fi. Підключіть комп'ютер безпосередньо до роутера за допомогою кабелю Ethernet і запустіть тест швидкості, щоб визначити, чи працює інтернет у вашому домі належним чином. Якщо результат тесту збігається зі швидкістю, вказаною у вашому рахунку за інтернет, але він все одно здається повільним, можливо, настав час оновити тарифний план.

Якщо ж швидкість не відповідає тарифному плану при з'єднанні на пряму через кабель – варто зателефонувати до оператора і залишити заявку на перевірку справності роботи обладнання, яке забезпечує з'єднання з вашим будинком.

Друга порада – регулярно оновлюйте прошивку вашого роутера. Виробники постійно вдосконалюють програмне забезпечення, щоб підвищити швидкість. У більшості сучасних маршрутизаторів процес оновлення вбудований прямо в інтерфейс адміністрування, але для старих моделей вам потрібно буде відвідати веб-сайт виробника, щоб завантажити файл прошивки.

Може виявитися і таке, що ваш роутер застарів, або просто не розрахований на таку кількість одночасно під'єднаних пристроїв, відтак це може впливати

Третя порада – оптимально розташуйте маршрутизатор у будинку. Розмістіть роутер в центрі будинку, на відкритому повітрі, подалі від стін і перешкод, а також важких побутових приладів або електроніки, яка може вплинути на продуктивність. Зовнішні антени повинні бути орієнтовані вертикально, а сам пристрій краще закріпити на стіні вгорі.

Швидкі поради для покращення швидкості інтернету

Перезавантажте маршрутизатор: Іноді для відновлення сигналу Wi-Fi достатньо простого перезавантаження. Від'єднайте маршрутизатор від джерела живлення приблизно на 30 секунд, а потім підключіть його знову. Це повинно перезавантажити пристрій і покращити рівень сигналу.

Замініть антену маршрутизатора: Більшість роутерів постачаються з антеною, яку можна замінити на модель з вищим коефіцієнтом підсилення. Така антена може підвищити рівень сигналу та розширити зону покриття Wi-Fi.

Використовуйте ретранслятор Wi-Fi: Якщо сигнал Wi-Fi не досягає всіх частин вашого будинку, ви можете використовувати ретранслятор Wi-Fi для підсилення сигналу. Такий пристрій приймає сигнал від вашого роутера і ретранслює його, розширюючи зону покриття.

Змініть канал Wi-Fi: Ваш роутер може конкурувати з іншими аналогічними пристроями в будинку, особливо, якщо це багатоквартирний будинок. Ви можете скористатися програмою-аналізатором Wi-Fi, щоб побачити, які канали найменш перевантажені, і переключитися на один з них, щоб покращити рівень сигналу.

Увімкніть якість обслуговування (QoS): Якщо до вашої мережі Wi-Fi підключено кілька пристроїв, ви можете ввімкнути функцію QoS, щоб надати пріоритет певним пристроям і програмам над іншими. Це допоможе гарантувати, що критичні програми, такі як потокове відео або онлайн-ігри, отримають необхідну пропускну здатність.

Використовуйте дротове з'єднання: Якщо вам потрібне швидке і стабільне з'єднання для певного пристрою (телевізора, приставки або комп'ютера), подумайте про використання дротового з'єднання замість Wi-Fi. Кабелі Ethernet можуть забезпечити більш надійне і швидке з'єднання, ніж Wi-Fi.

Зверніться до інтернет-провайдера: Якщо ви спробували всі ці поради, але все одно відчуваєте низький рівень сигналу Wi-Fi, можливо, настав час звернутися до вашого інтернет-провайдера (ISP). Можливо, він зможе діагностувати та виправити будь-які проблеми з вашим інтернет-з'єднанням, які впливають на сигнал Wi-Fi.

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Дотримуючись цих порад, ви зможете оптимізувати свою мережу Wi-Fi для кращого покриття, швидшої швидкості та надійнішого з'єднання. Це допоможе вам налаштувати власну домашню мережу так, як вам це потрібно, щоб ніщо не перешкоджало вашій роботі чи розвагам.