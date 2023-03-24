Передбачається, що цей стандарт діятиме по всій території країни – в усіх населених пунктах та на дорогах, де є мобільний звʼязок.
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Мінімальна швидкість
Середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек. Цього мінімально достатньо, щоб зумитися з колегами зі смартфона в дорозі. Чи публікувати відео в інстаграм та обмінюватися файлами без Wi-Fi,
– написав Михайло Федоров.
У містах фактичний показник значно вищий, а от у деяких селах — навпаки, через меншу кількість базових станцій, пояснює міністр. Він також зазначив, що швидкість — один із показників, який оператори використовують як конкурентну перевагу. Проте в новому Законі про електронні комунікації такого показника немає. З огляду на це надалі держава не зможе перевіряти, чи дійсно всюди достатня швидкість завантаження.
Зараз готуємо зміни до законодавства. Це дозволить державі контролювати швидкість. А вам — тестувати її та впливати на якість мобільного інтернету,
– йдеться в дописі.
Коли можуть бути прийняті такі зміни, поки неясно.