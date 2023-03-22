Російський Центральний банк випустив офіційну заяву, в якій оголосив, що дійсно фіксував кілька хакерських атак. За словами пресслужби, "у більшості цих атак низькі технічні характеристики", що нібито дозволило легко їх відбити. Проте масові скарги клієнтів у соцмережах показали дещо іншу картину.

Цікаво Тисячі сайтів зламані та перенаправляють користувачів на ресурси для дорослих

Що відомо

Згідно з офіційним телеграм-каналом IT ARMY of Ukraine, цілями українських кібервійськ стали:

МТС-банк. З самого ранку 21 березня і до кінця дня застосунок та сайт не працювали. Крім того, не можна було скористатися платіжною карткою.

Банк "Росія" посипався 20 березня разом із кількома новинними виданнями, серед яких пропагандистські "Взгляд", "Москва24", "Свободная пресса" та "Конт".

Банк "Санкт-Петербург" не працював 16 березня.

За день до того "поклали" банк "Барс". Його представники спішно оголосили про "технічні роботи", не розкриваючи правди про DDoS-атаку.

Кількома днями раніше відпочивали "Росбанк", "УБРиР", "Уралсиб", платіжні системи "Монета", й "Payonline".

А 7 березня з проблемами зіткнулися такі гіганти, як "Сбєрбанк" та "Тінькофф" – їхні клієнти не могли розрахувати картками по всій країні.

Нагадаємо, IT-армія України – це добровольче об'єднання IT-спеціалістів, створене для протидії російським кіберзлочинцям. Активісти здійснюють атаки на російські державні та приватні компанії, організації, інтернет-сервіси з метою паралізувати їхню роботу й зупинити грошові потоки окупантів.

Раніше IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії "Єдиної Росії". Особисті дані учасників злили в мережу. Серед них – інформація молодих путіністів, які їздили на окуповані території, або перебувають там і зараз. Також 7 жовтня ІТ-Армія вкотре атакувала сайт ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку, яка є аналогом НАТО). Після успішного зламу, замість звичних сторінок ресурсу з'явилося привітання для Путіна на честь його останнього дня народження.