Російський Центральний банк випустив офіційну заяву, в якій оголосив, що дійсно фіксував кілька хакерських атак. За словами пресслужби, "у більшості цих атак низькі технічні характеристики", що нібито дозволило легко їх відбити. Проте масові скарги клієнтів у соцмережах показали дещо іншу картину.
Цікаво Тисячі сайтів зламані та перенаправляють користувачів на ресурси для дорослих
Що відомо
Згідно з офіційним телеграм-каналом IT ARMY of Ukraine, цілями українських кібервійськ стали:
- МТС-банк. З самого ранку 21 березня і до кінця дня застосунок та сайт не працювали. Крім того, не можна було скористатися платіжною карткою.
- Банк "Росія" посипався 20 березня разом із кількома новинними виданнями, серед яких пропагандистські "Взгляд", "Москва24", "Свободная пресса" та "Конт".
- Банк "Санкт-Петербург" не працював 16 березня.
- За день до того "поклали" банк "Барс". Його представники спішно оголосили про "технічні роботи", не розкриваючи правди про DDoS-атаку.
- Кількома днями раніше відпочивали "Росбанк", "УБРиР", "Уралсиб", платіжні системи "Монета", й "Payonline".
- А 7 березня з проблемами зіткнулися такі гіганти, як "Сбєрбанк" та "Тінькофф" – їхні клієнти не могли розрахувати картками по всій країні.
Нагадаємо, IT-армія України – це добровольче об'єднання IT-спеціалістів, створене для протидії російським кіберзлочинцям. Активісти здійснюють атаки на російські державні та приватні компанії, організації, інтернет-сервіси з метою паралізувати їхню роботу й зупинити грошові потоки окупантів.
Раніше IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії "Єдиної Росії". Особисті дані учасників злили в мережу. Серед них – інформація молодих путіністів, які їздили на окуповані території, або перебувають там і зараз. Також 7 жовтня ІТ-Армія вкотре атакувала сайт ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку, яка є аналогом НАТО). Після успішного зламу, замість звичних сторінок ресурсу з'явилося привітання для Путіна на честь його останнього дня народження.