"За" проголосували більшість народних депутатів. Перед тим Михайла Федорова звільнили з посади глави Міністра цифрової трансформації.

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Що відомо про призначення Федорова

Михайла Федорова призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України,

– мовиться в повідомленні.



Михайла Федорова призначили на нову посаду / Фото Олексія Гончаренка

Нардеп Ярослав Железняк написав, яким було голосування по фракціях. Зокрема, за призначення Михайла Федорова проголосували:

210 – "Слуг народу";

0 – "Європейська солідарність";

16 – "Батьківщина";

16 – "Платформа за життя та мир";

12 – "За майбутнє";

11 – "Голос";

12 – "Довіра";

16 – "Відновлення України";

13 – позафракційні.

Варто зауважити, що Михайла Федорова звільнили з посади 20 березня. Вже тоді було відомо, що його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні.

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