"За" проголосували більшість народних депутатів. Перед тим Михайла Федорова звільнили з посади глави Міністра цифрової трансформації.
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Що відомо про призначення Федорова
Михайла Федорова призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України,
– мовиться в повідомленні.
Михайла Федорова призначили на нову посаду / Фото Олексія Гончаренка
Нардеп Ярослав Железняк написав, яким було голосування по фракціях. Зокрема, за призначення Михайла Федорова проголосували:
- 210 – "Слуг народу";
- 0 – "Європейська солідарність";
- 16 – "Батьківщина";
- 16 – "Платформа за життя та мир";
- 12 – "За майбутнє";
- 11 – "Голос";
- 12 – "Довіра";
- 16 – "Відновлення України";
- 13 – позафракційні.
Варто зауважити, що Михайла Федорова звільнили з посади 20 березня. Вже тоді було відомо, що його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні.
Кадрові зміни в уряді: коротко
- 20 березня Верховна Рада України відправила у відставку трьох міністрів – Михайла Федорова, Павла Рябікіна та Сергія Шкарлета. Останній був міністром освіта та науки, Рябікін – очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
- 21 березня Міністерство освіти та науки України очолив Оксен Лісовий. Він директор Малої академії наук та після 24 лютого 2022 року пішов захищати Україну як доброволець.
- На посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України призначили Олександра Камишіна, який є ексголовою правління Укрзалізниці.