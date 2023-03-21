"За" проголосовало большинство народных депутатов. Перед этим Михаила Федорова уволили с должности главы Министра цифровой трансформации.

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Что известно о назначении Федорова

Михаила Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины,

– говорится в сообщении.



Михаила Федорова назначили на новую должность / Фото Алексея Гончаренко

Нардеп Ярослав Железняк написал, каким было голосование по фракциям. В частности, за назначение Михаила Федорова проголосовали:

210 – "Слуг народа";

0 – "Европейская солидарность";

16 – "Родина";

16 – "Платформа за жизнь и мир";

12 – "За будущее";

11 – "Голос";

12 – "Доверие";

16 – "Восстановление Украины";

13 – внефракционные.

Следует заметить, что Михаила Федорова уволили с должности 20 марта. Уже тогда было известно, что его кандидатура на новую должность будет внесена в Раду на ближайшем заседании.

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