"За" проголосовало большинство народных депутатов. Перед этим Михаила Федорова уволили с должности главы Министра цифровой трансформации.
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Что известно о назначении Федорова
Михаила Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины,
– говорится в сообщении.
Михаила Федорова назначили на новую должность / Фото Алексея Гончаренко
Нардеп Ярослав Железняк написал, каким было голосование по фракциям. В частности, за назначение Михаила Федорова проголосовали:
- 210 – "Слуг народа";
- 0 – "Европейская солидарность";
- 16 – "Родина";
- 16 – "Платформа за жизнь и мир";
- 12 – "За будущее";
- 11 – "Голос";
- 12 – "Доверие";
- 16 – "Восстановление Украины";
- 13 – внефракционные.
Следует заметить, что Михаила Федорова уволили с должности 20 марта. Уже тогда было известно, что его кандидатура на новую должность будет внесена в Раду на ближайшем заседании.
Кадровые изменения в правительстве: кратко
- 20 марта Верховная Рада Украины отправила в отставку трех министров – Михаила Федорова, Павла Рябикина и Сергея Шкарлета. Последний был министром образования и науки, Рябикин – возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- 21 марта Министерство образования и науки Украины возглавил Оксен Лисовой. Он директор Малой академии наук и после 24 февраля 2022 года пошел защищать Украину как доброволец.
- На должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины назначили Александра Камышина, являющегося экс-председателем правления Укрзализныци.