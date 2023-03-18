Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кстати Мне стыдно, – Федоров отреагировал на обыски в MacPaw и анонсировал важный закон
Будущая должность чиновника – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.
Кстати, в Раде уже зарегистрировано заявление об отставке министра цифровой трансформации Федорова.
Федоров в должности с 2019
На внеочередных выборах Верховной Рады в 2019 году Федорова избрали народным депутатом от партии "Слуга народа". Впоследствии он стал внештатным советником президента по digital-направлению.
29 августа 2019 г. Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, а Федорова назначили вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации.
Другие увольнения
Кроме того, на заседании обсудили еще ряд кадровых смен.
- Увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета. Назначение министром вместо него Оксена Лисового.
- Увольнение с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Назначение на этот пост Александра Камышина.