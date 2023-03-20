За отставку Шкарлета проголосовали 295 нардепов. Перед тем его увольнение одобрил профильный комитет Рады.

Кстати Не Шкарлетт, а Шарлетт: глава МОН совершил ошибку в заявлении об отставке

Назначение Оксена Лисового новым министром образования состоится на следующем пленарном заседании.

Голосование за отставку Шкарлета / Фото Алексея Гончаренко

Увольнение 2 министров

  1. Также в отставку отправили министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина
  2. С должности министра цифровой трансформации Украины уволили Михаила Федорова. Однако Федорова назначат на новую должность. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.