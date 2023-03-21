Зауважимо, що раніше Олександр Камишін отримав посаду позаштатного радника президента Володимира Зеленського. А про відставку Камишіна з посади голови правління Укрзалізниці стало відомо 27 лютого, інформує 24 Канал.

До теми Радник президента й ексголова Укрзалізниці: що відомо про нового голову Мінстратегпрому Камишіна

Так, 21 березня в Раді призначили нового міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Ним став колишній очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.

"За" проголосували 312 нардепів.

Зверніть увагу, що на цій посаді Камишін замінить Павла Рябікіна, звільнення якого напередодні підтримали нардепи.



Рада проголосувала за нове призначення Камишіна / фото Олексія Гончаренка

З 2006 по 2008 роки Камишін працював на посаді аудитора KPMG.

З 2008 року до 2012 працював менеджером у Dragon Capital. У той же період обіймав посади спершу представника акціонера, а потім генерального директора KMZ Industries.

З 2012 по 2017 роки глава Мінстратегпрому працював на посаді менеджера з інвестицій SCM і в той же період був членом Наглядової ради Portinvest.

З 2011 по 2021 роки Олександр Камишін був видавцем агромедіахолдингу Latifundist Media.

У січні 2020 року Камишін став керуючим партнером Fortior Capital і працював на цій посаді до 2021 року.

У березні 2022 року Камишін став повноправним головою правління Укрзалізниці.