Натомість його чекає нова посада у компанії. Він за спільним рішенням з віцепрем'єром Олександром Кубраковим очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.
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369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається "залізна команда". Тому впевнений, що в компанії й далі все буде добре,
– написав він
Камишін подякував за оцінку своєї роботи
Голова правління Укрзалізниці подякував Володимиру Зеленському та віцепрем'єру Олександру Кубракову за високу оцінку роботи на посаді. Не оминув він увагою й команду компанії.
Вдячний найкращій в країні "залізній команді", залізничникам – справжнім залізним людям, та всім, з ким пересікались по роботі,
– підкреслив Камишін.
А також наголосив, що з гордістю носитиме звання однієї із "залізних людей".
Що відомо про Олександра Камишіна
Олександр Камишін виконував обов'язки голови правління "Укрзалізниці" з серпня по жовтень 2021 року. До березня 2022 року був тимчасовим головою правління компанії, після чого став головою правління "Укрзалізниці".
Саме він вперше охарактеризував залізничників словами "залізні люди" – усіх працівників Укрзалізниці, які від початку повномасштабного вторгнення рятували людей з гарячих точок України.