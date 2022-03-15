Націоналізація відбувається цілком законно. Це стало можливо після того, як президент підписав спеціальний закон про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії.

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В Укрзалізниці кажуть, що процедура займе час

Як повідомив керівник Укрзалізниці Олександр Камишін, вагони належать 250 різним компаній. Проте серед них є компанії, які точно належать країні-агресорці.

Зокрема, мовиться про ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК та Сбербанк Лізинг. У них уже більше ніж 3 тисяч вагонів.

Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є Росія. Далі буде Кабмін, РНБО, Указ Президента та ще один Закон України,

– прояснив Камишін.

Також керівник Укрзалізниці зазначив, що процедура займе час, тому починають уже. Спочатку визначають, хто з власників вагонів має в капіталі частку Росії. Проте це не так швидко зробити. "Маємо час – маємо натхнення", – додав він.

Після націоналізації вагони Росії працюватимуть на економіку України. В Укрзалізниці запевнили, що вони їм стануть у пригоді під час нових маршрутів до Європи, що допоможе відновити вантажну роботу.

Зазначимо, що українські вагони теж перебувають у Росії. Проте їх там усього лише 482 одиниць, а не 15 тисяч.

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