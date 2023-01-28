Укрзалізниця продовжує боротися зі зловживанням та спекуляціями усередині компанії. Відтак, перепродаж квитків на міжнародні рейси тепер неможливий.

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Що передбачають нові правила

З листопада 2022 року продаж квитків на напрямок Київ – Варшава – Київ перевели винятково в онлайн-канали – через застосунок, чат-бот і офіційний сайт УЗ. Також дозволяється купувати не більше ніж 4 квитки в одні руки.

Також щодня о 08:00 кожен охочий має можливість придбати квитки на надпопулярний рейс Київ – Варшава – Київ. У компанії кажуть, що продаж здійснюється на 20 діб наперед, а квитки на кожен наступний 20-й день надходять у продаж щодня рівно о 08:00.

Додають, що усі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00 ранку. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі.

Компанія звільнила своїх працівників

Як зазначають, впровадження нових правил зумовило перекупників перелаштували алгоритми своїх дій на "онлайн-рейки". Тому порушники розпочали полювання на квитки з повернень.

Ми здійснили низку "контрольних закупівель" за оголошеннями в мережі, де за "комісію" пропонували знайти квитки на Варшаву. Відслідкували, куди ведуть ниточки, хто здійснював повернення з порушенням встановлених правил,

– йдеться у повідомленні.

Додають, що матеріали справи передали відповідним органам, а усіх причетних працівників, на яких впала підозра, звільнили. Перекупники могли вихоплювати до 90 квитків на місяць лише на варшавський рейс.

"Свєта – рішаю білети" (наша вже тепер ексспівробітниця), "Віталик – білети на поїзд", і не сподівайтесь, щось знову "порішати". Ваш час закінчився. Наші пасажири очікують чіткості та прозорості від нас, тож жодним "рибкам-прилипалам" не місце поряд із Укрзалізницею!" – наголосили у компанії.

Зауважте! Якщо ви помітили ще якісь порушення навколо продажів квитків Укрзалізниці – пишіть на електронну пошту компанії service@uz.gov.ua.