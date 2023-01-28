Укрзализныця продолжает бороться со злоупотреблением и спекуляциями внутри компании. Следовательно, перепродажа билетов на международные рейсы теперь невозможна.

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Что предусматривают новые правила

С ноября 2022 года продажу билетов на направление Киев – Варшава – Киев перевели исключительно в онлайн-каналы – через приложение, чат-бот и официальный сайт УЗ. Также разрешается покупать не более 4 билетов в одни руки.

Каждый день в 08:00 каждый желающий имеет возможность приобрести билеты на сверхпопулярный рейс Киев – Варшава – Киев. В компании говорят, что продажа осуществляется на 20 суток вперед, а билеты на каждый последующий 20-й день поступают в продажу каждый день ровно в 08:00.

Добавляют, что все билеты, которые будут возвращаться на конкретную дату, будут вводиться в систему четко за один день до даты поездки между 08:00 и 09:00 утра. А билеты, которые будут сдаваться изо дня в день, будут возвращаться в систему не позднее чем через 30 минут после сдачи.

Компания уволила своих работников

Как отмечают, внедрение новых правил вынудило перекупщиков перестроить алгоритмы своих действий на "онлайн-рельсы". Поэтому нарушители приступили к охоте на билеты с возвращений.

Мы провели ряд "контрольных закупок" по объявлениям в сети, где за "комиссию" предлагали найти билеты на Варшаву. Отследили, куда ведут ниточки, кто совершал возврат с нарушением установленных правил,

– говорится в сообщении.

Добавляют, что материалы дела передали соответствующим органам, а всех причастных работников, на которых упало подозрение, уволили. Перекупщики могли выхватывать до 90 билетов в месяц только на варшавский рейс.

"Света – решаю билеты" (наша уже теперь экс-сотрудница), "Виталик – билеты на поезд", и не надейтесь, что-то снова "решить". Ваше время истекло. Наши пассажиры ожидают четкости и прозрачности от нас, так что никаким "рыбкам-прилипалам" не место рядом с "Укрзализныцей!" – подчеркнули в компании.

Заметьте! Если вы заметили еще какие-либо нарушения вокруг продаж билетов Укрзализныци – пишите на электронную почту компании service@uz.gov.ua.