Поздравления обнародовали в телеграмм-канале Председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.

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С днем рождения, Президент! Верю, что однажды отвезем вас поездом к морю в Крым!

– написали в УЗ.

Зеленский поблагодарил за приветствие

Так, Зеленский 25 января отмечал свой 45-й день рождения. В традиционном обращении он поблагодарил за трогательные слова поддержки и приветствия, услышанные от многих разных людей: от военных, лидеров и обычных людей, от всех украинцев и иностранцев, от коллег теперь и коллег раньше.

"Благодарю вас всех! И пожелание у нас с вами одно, я считаю, на самом деле. Совместное пожелание. Это победа. Мы это сделаем. Делаем все ради победы Украины. И она будет. Я знаю", – убежден президент.

Как приветствовали президента