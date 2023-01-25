Поздравления обнародовали в телеграмм-канале Председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.
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С днем рождения, Президент! Верю, что однажды отвезем вас поездом к морю в Крым!
– написали в УЗ.
Зеленский поблагодарил за приветствие
Так, Зеленский 25 января отмечал свой 45-й день рождения. В традиционном обращении он поблагодарил за трогательные слова поддержки и приветствия, услышанные от многих разных людей: от военных, лидеров и обычных людей, от всех украинцев и иностранцев, от коллег теперь и коллег раньше.
"Благодарю вас всех! И пожелание у нас с вами одно, я считаю, на самом деле. Совместное пожелание. Это победа. Мы это сделаем. Делаем все ради победы Украины. И она будет. Я знаю", – убежден президент.
Как приветствовали президента
- Первая леди опубликовала трогательное фото с мужем. Елена Зеленская подчеркнула, что, несмотря на все испытания, он остается тем парнем, которого она полюбила в 17 лет.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский – настоящий, порядочный, сильный.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что президент олицетворяет дух Украины.
- В общем, звучало множество теплых слов. Политики отмечали, что в лексиконе Зеленского нет слова "невозможно".