Председатель правления Укрзализныци возглавит новую должность
Взамен его ждет новая должность в компании. Он по совместному решению с вице-премьером Александром Кубраковым возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.
Достойно внимания УЗ эвакуировала 112 000 животных и сделала 11 украинских вокзалов pet-friendly
369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается "железная команда". Поэтому уверен, что в компании и дальше все будет хорошо,
– написал он
Камышин поблагодарил за оценку своей работы
Председатель правления Укрзализныци поблагодарил Владимира Зеленского и вице-премьера Александра Кубракова за высокую оценку работы в должности. Не обошел он вниманием и команду компании.
Благодарен лучшей в стране "железной команде", железнодорожникам – настоящим железным людям и всем, с кем пересекались по работе,
– подчеркнул Камышин.
А также отметил, что с гордостью будет носить звание одного из "железных людей".
Что известно об Александре Камышине
Александр Камышин исполнял обязанности председателя правления "Укрзализныци" с августа по октябрь 2021 года. До марта 2022 был временным председателем правления компании, после чего стал председателем правления "Укрзализныци".
Именно он впервые охарактеризовал железнодорожников словами "железные люди" – всех работников Укрзализныци, которые с начала полномасштабного вторжения спасали людей из горячих точек Украины.