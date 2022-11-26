Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин. По его словам, к подготовке к зиме приступили еще летом.

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На вокзалах будут разворачивать пункты обогрева

Камышин рассказал, что сначала Укрзализныця обеспечила бесперебойное электроснабжение и полную автономность вокзалов. Для полной независимости от централизованного теплоснабжения изготовили 10 000 печей для обогрева и заготовили необходимый объем дров. Производство происходило на собственных мощностях компании.

Все это позволило нам подготовить к развертыванию на всех 92 железнодорожных вокзалах "Пунктов несокрушимости". А 16 крупнейших из них в случае необходимости в течение часа смогут превратиться в настоящие "Крепости несокрушимости",

– добавил председатель правления Укрзализныци.

На территории "Крепостей несокрушимости" можно будет зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом, подключение к которому будет осуществляться через Starlink. При необходимости на большинстве вокзалов могут дополнительно развернуть детские зоны и места для оказания первой медицинской помощи, созданные в сотрудничестве с "Врачами без границ". Кроме того, партнеры из World Central Kitchen готовы обеспечить украинцев питанием и горячими напитками.

Смотрите фото с "Крепостей несокрушимости" / Фото Укрзализныци и Давида Арахамии

Для подготовки к зиме Укрзализныця привлекла ряд международных партнеров:

Большую часть инициатив профинансировал Фонд Говарда Баффета.

35 генераторов и 50 дефибрилляторов для вокзалов компании предоставило Общество Красного Креста Украины.

1200 базовых аптечек и 200 профессиональных медицинских рюкзаков предоставил White Stork.

К созданию "Крепостей несокрушимости" также подключались UNICEF и Nova Ukraine.

В присутствии госпожи посла США Бриджит Бринк Укрзализныця получила в качестве помощи от USAID и МОМ 22,5 тысячи термоодеял, которые согреют украинцев на вокзалах и в поездах в случае блекаута или других внештатных ситуаций.

"Мы уже получили первый реальный опыт в Херсоне, где на прошлой неделе за час смогли с партнерами развернуть на вокзале первую "Крепость несокрушимости", а также на Центральном вокзале Киева, который после вражеских обстрелов временно приютил сотни пассажиров задержанных рейсов", – отметил Камышин.

Он поблагодарил народ, правительство и госпожу посла США за поддержку и помощь Украине, а также партнеров из WCK, MSF, White Stork, Unicef и Общество Красного Креста Украины за то, что были всегда рядом.

"Отдельное (спасибо – 24 канал) Фонду Говарда Баффета и лично его основателю за то, что с первого дня поддерживали этот проект своим опытом и финансированием. Для нас это очень ценно и важно", – подытожил председатель правления Укрзализныци.



В Украине откроют "Пункты несокрушимости" / Инфографика 24 канала

"Пункты несокрушимости" разворачивают во многих городах.

Глава Черкасской области Игорь Табунец рассказал, что на 23 ноября в регионе уже работают 145 мест обогрева.

В свою очередь, в Ровно, несмотря на проблемы с электроснабжением, "Пункты несокрушимости" тоже функционируют. Также они есть в Вараше, Дубно и Сарнах.

Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин тоже показал фотографии с пунктов обогрева.

Кроме того, более 200 "Пунктов несокрушимости" работают на Днепропетровщине.

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