Донедавна Олександр Камишін очолював правління Укрзалізниці. Біографію нового голови Міністерства стратегічних галузей промисловості України читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про Олександра Камишіна

Олександр Камишін народився 2 липня 1984 року у Києві. Протягом 2003 – 2005 років навчався у Міжнародному університеті фінансів, а у 2007 році закінчив Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. У 2010 році закінчив Association of Chartered Certified Accountants.

З 2006 по 2008 роки Камишін працював на посаді аудитора KPMG. З 2008 року до 2012 працював менеджером у Dragon Capital. У той же період обіймав посади спершу представника акціонера, а потім генерального директора KMZ Industries.

З 2012 по 2017 роки глава Мінстратегпрому працював на посаді менеджера з інвестицій SCM і в той же період був членом Наглядової ради Portinvest.

З 2011 по 2021 роки Олександр Камишін був видавцем агромедіахолдингу Latifundist Media.

У січні 2020 року Камишін став керуючим партнером Fortior Capital і працював на цій посаді до 2021 року.

Олександр Камишін одружений та виховує двох синів.

Камишін як голова правління Укрзалізниці

У серпні 2021 року Олександр Камишін став виконувачем обов'язків голови правління Укрзалізниці, а через 2 місяці призначений тимчасовим головою правління. У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії Камишін став повноправним головою правління.

Від серпня 2021 року компанії, які належали Камишіну, перейшли в незалежне управління.

Саме Камишіну належить термін "залізні люди", який почали використовувати щодо залізничників, які попри обстріли та ворожі атаки проводити евакуацію українців з районів ведення бойових дій.

Майже рік Олександр Камишін був головою правління УЗ і 27 лютого 2023 року оголосив про свою відставку з посади, заявивши про плани очолити офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

Через кілька днів Камишін обійняв посаду позаштатного радника президента Володимира Зеленського.

Згодом Камишін став основним кандидатом на посаду міністра стратегічних галузей промисловості на заміну Павлу Рябікіну, який очолював відомство з листопада 2021 року. Верховна Рада підтримала кандидатуру Камишіна на цю посаду 21 березня 2023 року. "За" проголосували 312 депутатів.