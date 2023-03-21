До недавнего времени Александр Камышин возглавлял правление Укрзализныци. Биографию нового главы Министерства стратегических отраслей промышленности Украины читайте в материале 24 Канала.

Интересно Экс-главу Укрзализныци Александра Камышина назначили советником Зеленского

Что известно об Александре Камышине

Александр Камышин родился 2 июля 1984 года в Киеве. В течение 2003-2005 годов учился в Международном университете финансов, а в 2007 году окончил Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. В 2010 году окончил Association of Chartered Certified Accountants.

С 2006 по 2008 годы Камышин работал в должности аудитора KPMG. С 2008 года по 2012 год работал менеджером в Dragon Capital. В тот же период занимал должности сначала представителя акционера, а затем генерального директора KMZ Industries.

С 2012 по 2017 годы глава Минстратегпрома работал в должности менеджера по инвестициям SCM и в тот же период являлся членом Наблюдательного совета Portinvest.

С 2011 по 2021 годы Александр Камышин был издателем агромедиахолдинга Latifundist Media.

В январе 2020 года Камышин стал управляющим партнером Fortior Capital и работал на этом посту до 2021 года.

Александр Камышин женат и воспитывает двух сыновей.

Камышин как председатель правления Укрзализныци

В августе 2021 года Александр Камышин стал исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци, а через 2 месяца назначен временным председателем правления. В марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России Камышин стал полноправным председателем правления.

С августа 2021 года принадлежащие Камышину компании перешли в независимое управление.

Именно Камышину принадлежит термин "железные люди", который начали использовать в отношении железнодорожников, несмотря на обстрелы и вражеские атаки проводивших эвакуацию украинцев из районов ведения боевых действий.

Почти год Александр Камышин был председателем правления УЗ и 27 февраля 2023 года объявил о своей отставке с должности, заявив о планах возглавить офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

Через несколько дней Камышин вступил в должность внештатного советника президента Владимира Зеленского.

Впоследствии Камышин стал основным кандидатом на должность министра стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Верховная Рада поддержала кандидатуру Камышина на этот пост 21 марта 2023 года. "За" проголосовали 312 депутатов.