О назначении стало известно из указа президента, сообщает 24 Канал. Заметим, что об отставке Камышина с должности главы правления Укрзализныци стало известно несколько дней назад.

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Назначить Камышина Александра Николаевича Советником Президента Украины (вне штата), – говорится в документе от 3 марта.

Кратко об отставке Камышина из УЗ

27 февраля, сообщая о своей отставке и объясняя причины этого решения, Камышин говорил, что возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

Напомним, что Александр Камышин был назначен и.о. председателя правления "Укрзализныци" в августе 2021 года, а уже в марте 2022 года он сообщил о назначении на постоянной основе в течение четырех лет.

Что еще известно о новоназначенном советнике

С апреля 2012 по апрель 2019 года Камышин занимал должность менеджера по инвестициям SCM, владельцем которой является бизнесмен Ринат Ахметов. А также являлся членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года – управляющий партнер Fortior Capital.

До этого он работал в KPMG в должности аудитора (2006 – 2008 годы), в фонде Томаша Фиалы Dragon Capital, генеральным директором KMZ Industries.