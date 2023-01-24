Вторник, 24 января, начался с новостей о том, что заявления на увольнение одновременно написали высокопоставленные должностные лица нескольких госструктур Украины. В этом материале 24 Канал собрал все, что известно о неожиданных кадровых ротациях в высших эшелонах власти.

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Тимошенко уволился по собственному желанию

Около 08:00 утра Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале опубликовал фотографию, на которой держит заявление на увольнение.

Прошу уволить меня с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины по собственному желанию,

– говорится в документе.



Заявление Тимошенко на увольнение из ОП / Фото из соцсетей

В то же время он поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Тимошенко также выразил благодарность каждому главе областных военных администраций, мэрам городов, команде ОП и, конечно, Вооруженным Силам.

Обратите внимание! Как отмечает издание "Бабель", Тимошенко может стать главой одной из областных военных администраций, но какой именно – пока неизвестно. Однако народный депутат Ярослав Железняк предположил, что речь идет о Киевской ОВА, которую сейчас возглавляет Алексей Кулеба.

Увольнение Симоненко из Офиса Генпрокурора

По предварительной информации, заявление на увольнения Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора уже подписал сам Андрей Костин. Известно, что Симоненко написал это заявление по собственному желанию после скандала по поводу его отдыха за рубежом.

Собственно журналисты провели расследование, в ходе которого стало известно, что Симоненко во время праздников находился в испанском муниципалитете Марбелья. В общей сложности он был за пределами государства 10 дней, поэтому, очевидно, и получил "наказание" в виде увольнения.

В этой связи, следует сказать, что в недавнем обращении президент Зеленский констатировал, что решением СНБО был запрещен выезд из страны украинским чиновникам, в частности нардепам, представителям центральной и местной власти.

Шаповалов ушел с поста после скандала в Минобороны

О подаче в отставку заместителя главы Министерства обороны Вячеслава Шаповалова сообщили в самом ведомстве. Случилось это после недавнего скандала, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам.

Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что чиновник работал максимально ответственно, однако был вынужден пойти на этот шаг, чтобы обеспечить стабильное функционирование ведомства, доверие к которому на днях подорвалось безосновательными обвинениями.



Заявление Шаповалова на увольнение / Фото Минобороны

Лукеря ушел из Министерства развития общин

Около 11 часов в своих социальных сетях опубликовал заявление на увольнение заместитель министра развития общин Иван Лукеря. Он написал, что принял это решение еще в начале года и поблагодарил Правительство, Верховную Раду, ОП, глав ОВА и мэров городов.



Заявление Лукери на увольнение / Фото из соцсетей

Кто еще может уйти в отставку

По сети распространяется информация о том, что в СНБО и Кабмине тоже примут решение о кадровых изменениях среди глав военных администраций. Об этом сообщает издание "Украинская правда". Вероятно, в отставку пойдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в медиа отметили, что во вторник, 24 января, Кабинет Министров может рассмотреть увольнение глав 5 областных военных администраций. Речь идет о главе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко, Запорожской ОВА – Александре Старухе, Киевской ОВА – Алексее Кулебе, Сумской ОВА – Дмитрии Живицком и Херсонской ОВА – Ярославе Янушевиче.

А вот портал РБК-Украина считает, что кадровые ротации также возможны в самом правительстве. В частности, уйти с поста может министр энергетики Герман Галущенко, а также министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и глава Минстратегпрома Павел Рябикин.

Напомним, что Владимир Зеленский анонсировал важные кадровые решения в структурах центральной власти, регионах и правоохранительных органах. Очевидно, в ближайшее время о них станет известно широкой публике.