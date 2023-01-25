Соответствующие приказы уже подписал генеральный прокурор Андрей Костин. Отмечается, что увольнения с должностей осуществлялись по собственному желанию.
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С должностей уволили 5 руководителей областных прокуратур
Как стало известно, Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей:
- Запорожской,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Сумской
- Черниговской областных прокуратур.
Другие кадровые изменения в Украине
- 24 января стало известно об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора.
- Также в отставку ушел заместитель главы Министерства обороны Вячеслав Шаповалов из-за скандала, вызванного тем, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам.
- Кроме этого, правительство уволило председателей 5 областных военных администраций.
- Также уволили заместителя министра развития общин Ивана Лукерю.
- В отставку ушли заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
- 24 января Кирилл Тимошенко опубликовал фото, на котором держит заявление об увольнении от должности заместителя руководителя Офиса Президента.
- Новым заместителем Андрея Ермака стал бывший глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что кадровые изменения связаны со способностью государства признавать ошибки.