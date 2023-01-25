Соответствующие приказы уже подписал генеральный прокурор Андрей Костин. Отмечается, что увольнения с должностей осуществлялись по собственному желанию.

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С должностей уволили 5 руководителей областных прокуратур

Как стало известно, Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей:

Запорожской,

Кировоградской,

Полтавской,

Сумской

Черниговской областных прокуратур.

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