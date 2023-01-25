Соответствующие приказы уже подписал генеральный прокурор Андрей Костин. Отмечается, что увольнения с должностей осуществлялись по собственному желанию.

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С должностей уволили 5 руководителей областных прокуратур

Как стало известно, Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей:

  • Запорожской,
  • Кировоградской,
  • Полтавской,
  • Сумской
  • Черниговской областных прокуратур.

Другие кадровые изменения в Украине

  • 24 января стало известно об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора.
  • Также в отставку ушел заместитель главы Министерства обороны Вячеслав Шаповалов из-за скандала, вызванного тем, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам.
  • Кроме этого, правительство уволило председателей 5 областных военных администраций.
  • Также уволили заместителя министра развития общин Ивана Лукерю.
  • В отставку ушли заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
  • 24 января Кирилл Тимошенко опубликовал фото, на котором держит заявление об увольнении от должности заместителя руководителя Офиса Президента.
  • Новым заместителем Андрея Ермака стал бывший глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
  • Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что кадровые изменения связаны со способностью государства признавать ошибки.