Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он объясняет концентрацию скандалов, связанных с правительственными лицами и ряд их увольнений с накопительным эффектом.
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Политолог вспомнил, например, громкий скандал, разразившийся в конце августа 2022 года, связанный с хищением гуманитарной помощи в Запорожье. В ноябре произошел скандал с руководителем Днепропетровщины, там на содержание дорог выделялись рекордные суммы средств.
Надеюсь, что власть наконец-то начинает смотреть, что действительно происходит на внутреннем фронте. Если наша армия работает уже по заданным стандартам, то другие структуры тоже должны это делать,
– добавил Загородний.
Коррупционные скандалы
Политолог вспомнил также о работе Службы безопасности Украины, которая активно работает с врагами внутри государства.
Загородний заметил, что в первые месяцы войны чиновники "немного испугались, а теперь возвращаются и собираются воровать уже во время войны, что наиболее отвратительно".
Воруют в таких масштабах, будто в стране ничего не происходит,
– добавил спикер.
Он предположил, что и западные партнеры Украины начинают задавать вопросы о том, что происходит внутри страны.
"Плательщики налогов западных стран хотят видеть, что деньги не разворовываются. Элиты западных стран ответственны перед своим народом, поэтому они задают эти вопросы нашему правительству", – подчеркнул политолог.
Громкие увольнения: последнее
- Стало известно об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора. Вероятно, оно связано с отдыхом Симоненко за границей в разгар войны в Украине.
- В отставку ушел заместитель главы Министерства обороны Вячеслав Шаповалов из-за скандала, вызванного тем, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам.
- Также уволили заместителя министра развития общин Ивана Лукерю.
- Министр Кабинета Министров Олег Немчинов отметил, что правительство уволило глав 5 областных военных администраций.