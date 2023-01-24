Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, в ОПУ всегда царила конкуренция.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя Председателя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.
Тизенгаузен подчеркнул, что отставку Тимошенко анонсировали раньше, ведь с ним был связан ряд скандалов.
Я это объясняю внутренней борьбой Офиса Президента,
– заметил политтехнолог.
Конкуренция в ОПУ
"Офис Президента всегда был домом подковерных игр при любом президенте. И когда я там работал советником, первый заместитель председателя Офиса доносил на другого, передавал в СМИ информацию и наоборот", – отметил Тизенгаузен.
Он объясняет это тем, что люди, которые приходят в ОПУ из разных команд, не уживаются. Кто-то пытается создать свою монопольную команду, чтобы контролировать процесс.
С другой стороны, такая борьба позволяет обнародовать информацию, до которой журналисты никогда не докопались бы.
Я абсолютно уверен, что большинство скандалов, случающихся с чиновниками ранга А или Б, исходят из их ближайших конкурентов,
– подчеркнул политтехнолог.
Тизенгаузен про увольнение Тимошенко: смотреть видео
Кадровые изменения в Украине
- Стало известно о увольнения Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора. Вероятно, оно связано с отдыхом Симоненко за границей в разгар войны в Украине.
- В отставку ушел заместитель главы Министерства обороны Вячеслав Шаповалов из-за скандала, вызванного тем, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам.
- Также уволили заместителя министра развития общин Иван Лукерю.
- Министр Кабинета Министров Олег Немчинов отметил, что правительство уволило глав 5 областных военных администраций.