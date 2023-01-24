Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами в ОПУ завжди панувала конкуренція.
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника Голови Офісу Президента України Кирила Тимошенка.
Тизенгаузен підкреслив, що відставку Тимошенка анонсували раніше, адже з ним була пов’язана низка скандалів.
Я це пояснюю внутрішньою боротьбою Офісу Президента,
– зауважив політтехнолог.
Конкуренція в ОПУ
"Офіс Президента завжди був будинком підкилимних ігор при будь-якому президенті. І коли я там працював радником, перший заступник голови Офісу доносив на іншого, передавав до ЗМІ інформацію і навпаки, – зауважив Тизенгаузен.
Він пояснює це тим, що люди, які приходять в ОПУ з різних команд не уживаються. Хтось намагається створити свою монопольну команду, аби контролювати процес.
З іншого боку, така боротьба дозволяє оприлюднювати інформацію, до якої журналісти б ніколи не докопались.
Я абсолютно впевнений, що більшість скандалів, які трапляються з чиновниками рангу А чи Б, виходять з їх найближчих конкурентів,
– підкреслив політтехнолог.
Кадрові зміни в Україні
- Стало відомо про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генерального прокурора. Ймовірно, воно пов'язане з відпочинком Симоненка закордоном в розпал війни в Україні.
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