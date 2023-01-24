Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами в ОПУ завжди панувала конкуренція.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника Голови Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

Тизенгаузен підкреслив, що відставку Тимошенка анонсували раніше, адже з ним була пов’язана низка скандалів.

Я це пояснюю внутрішньою боротьбою Офісу Президента,

– зауважив політтехнолог.

Конкуренція в ОПУ

"Офіс Президента завжди був будинком підкилимних ігор при будь-якому президенті. І коли я там працював радником, перший заступник голови Офісу доносив на іншого, передавав до ЗМІ інформацію і навпаки, – зауважив Тизенгаузен.

Він пояснює це тим, що люди, які приходять в ОПУ з різних команд не уживаються. Хтось намагається створити свою монопольну команду, аби контролювати процес.

З іншого боку, така боротьба дозволяє оприлюднювати інформацію, до якої журналісти б ніколи не докопались.

Я абсолютно впевнений, що більшість скандалів, які трапляються з чиновниками рангу А чи Б, виходять з їх найближчих конкурентів,

– підкреслив політтехнолог.

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