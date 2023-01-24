Окрім того, Кабмін ухвалив важливі рішення щодо заступників міністрів. Деталі розкрив Олег Немчінов.
Зверніть увагу Хіт-парад звільнень: після скандалу з Лозинським у відставку пішли його заступники
Станом на 24 січня Кабмін погодив звільнення:
- Валентина Резніченка з посади очільника Дніпропетровської ОВА;
- Олександра Старуха – очільника Запорізької ОВА;
- Олексія Кулебу – Київської ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумської ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонської ОВА.
Інші кадрові рішення Кабміну
Кабмін 24 січня також звільнив з посад заступників міністрів:
- Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України;
- Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій України;
- В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій України;
- Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики України.
Окрім того, Кабмін призначив Олексія Соболєва заступником міністра економіки.