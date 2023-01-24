Окрім того, Кабмін ухвалив важливі рішення щодо заступників міністрів. Деталі розкрив Олег Немчінов.

Зверніть увагу Хіт-парад звільнень: після скандалу з Лозинським у відставку пішли його заступники

Станом на 24 січня Кабмін погодив звільнення:

  • Валентина Резніченка з посади очільника Дніпропетровської ОВА;
  • Олександра Старуха – очільника Запорізької ОВА;
  • Олексія Кулебу – Київської ОВА;
  • Дмитра Живицького – Сумської ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонської ОВА.

Інші кадрові рішення Кабміну

Кабмін 24 січня також звільнив з посад заступників міністрів:

  • Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України;
  • Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики України.

Окрім того, Кабмін призначив Олексія Соболєва заступником міністра економіки.