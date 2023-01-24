Світлину з заявою на звільнення Кирило Тимошенко супроводив дописом. У ньому заступник глави ОП подякував президенту Володимирові Зеленському за довіру, а також "можливість робити добрі справи кожного дня та кожної хвилини".

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Також висловив подяку тим, з ким працював

Тимошенко у пості висловив подяку кожному очільнику ОВА. За його словами, їм вдалося побудувати потужну команду всередині країни. Високопосадовців він назвав крутими та "справжніми воїнами світла".

Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді. Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було,

– додав він.

Крім того, подякував українцям за довіру, а ЗСУ – за те, що оберігають та боронять Україну. Ще він висловив подяку своїй дружині та сину за те, що розуміють та підтримують його.