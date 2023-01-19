Кирило Тимошенко заявив, що не коментуватиме чутки про своє звільнення. Він назвав чутки "брєднями з телеграм-каналів".
Раніше Офіс Президента погодив відставку Арестовича з посади радника
Тимошенко може втратити посаду в ОП
18 січня у мережі з'явилися чутки про "кадрові рішення" та "великі новини" в Офісі Президента. Про це писав депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Чотири джерела "Української правди" в команді президента повідомили, що найближчим часом Тимошенко може втратити посаду. Водночас остаточне рішення ще не прийнято.
Також звільнити можуть кількох голів ОДА, що пов'язані з Тимошенком.
Видання "Бабель", із посиланням на співрозмовників у парламенті, повідомляло, що "Саме Тимошенко – кандидат на звільнення з Офісу. За що – поки невідомо, але звільнення може відбутися вже скоро".
Що відомо про роботу Тимошенка в ОП
- Тимошенко був призначений заступником голови ОП 21 травня 2019 року. У сферу його відповідальності входила інформаційна політика. З 2020 року Тимошенко опікувався регіональною політикою, зокрема, "Великим будівництвом".
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відповідає в Офісі Президента за відновлення житла та інфраструктурних об'єктів України на звільнених територіях.
- У 2022 році Тимошенко потрапив у два скандали з автівками. Спочатку Бігус.Інфо опублікували матеріал про те, що Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій.
- Після розголосу він вирішив не їздити на цьому авто. А через деякий час журналісти "Української правди" помітили Тимошенка за кермом Porsche Taycan, вартістю близько 100 000 доларів.
- У коментарі журналістам Тимошенко заявив, що це не його власне авто, і він його позичав у непублічного бізнесмена Веміра Давітяна.
- До роботи в команді Володимира Зеленського Тимошенко був помічником-консультантом на громадських засадах позафракційного народного депутата Андрія Денисенка.