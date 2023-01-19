Кирило Тимошенко заявив, що не коментуватиме чутки про своє звільнення. Він назвав чутки "брєднями з телеграм-каналів".

Раніше Офіс Президента погодив відставку Арестовича з посади радника

Тимошенко може втратити посаду в ОП

18 січня у мережі з'явилися чутки про "кадрові рішення" та "великі новини" в Офісі Президента. Про це писав депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Чотири джерела "Української правди" в команді президента повідомили, що найближчим часом Тимошенко може втратити посаду. Водночас остаточне рішення ще не прийнято.

Також звільнити можуть кількох голів ОДА, що пов'язані з Тимошенком.

Видання "Бабель", із посиланням на співрозмовників у парламенті, повідомляло, що "Саме Тимошенко – кандидат на звільнення з Офісу. За що – поки невідомо, але звільнення може відбутися вже скоро".

Що відомо про роботу Тимошенка в ОП