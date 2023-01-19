Кирилл Тимошенко заявил, что не будет комментировать слухи о своем увольнении. Он назвал слухи "бреднями из телеграм-каналов".

Ранее Офис Президента согласовал отставку Арестовича с должности советника

Тимошенко может потерять должность в ОП

18 января в сети появились слухи о "кадровых решениях" и "больших новостях" в Офисе Президента. Об этом писал депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Четыре источника "Украинской правды" в команде президента сообщили, что в ближайшее время Тимошенко может лишиться должности. В то же время, окончательное решение еще не принято.

Также уволить могут нескольких председателей ОГА, связанных с Тимошенко.

Издание "Бабель" со ссылкой на собеседников в парламенте сообщало, что "Именно Тимошенко – кандидат на увольнение из Офиса. За что – пока неизвестно, но увольнение может произойти уже скоро".

Что известно о работе Тимошенко в ОП