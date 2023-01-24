Кроме того, Кабмин принял важные решения по заместителям министров. Подробности раскрыл Олег Немчинов.

Обратите внимание Хит-парад увольнений: после скандала с Лозинским в отставку ушли его заместители

По состоянию на 24 января Кабмин согласовал увольнение:

  • Валентина Резниченко с должности руководителя Днепропетровской ОВА;
  • Александра Старуха – руководителя Запорожской ОВА;
  • Алексея Кулебу – Киевской ОВА;
  • Дмитрия Живицкого – Сумской ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонской ОВА.

Другие кадровые решения Кабмина

Кабмин 24 января также уволил с должностей заместителей министров:

Вячеслава Шаповалова – заместителя министра обороны;
Ивана Лукерю – заместителя министра развития общин и территорий;
Вячеслава Негоду – заместителя министра развития общин и территорий;
Виталия Музыченко – заместителя министра социальной политики.

Кроме того, Кабмин назначил Алексея Соболева замминистром экономики.