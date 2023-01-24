Об этом говорится в новом указе Владимира Зеленского за 24 января. Кроме того, опубликовали указ об увольнении Алексея Кулебы с должности руководителя Киевской ОВА.
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В Офисе Президента продолжаются кадровые изменения. Новым заместителем Андрея Ермака стал бывший глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Об этом говорится в новом указе Владимира Зеленского за 24 января. Кроме того, опубликовали указ об увольнении Алексея Кулебы с должности руководителя Киевской ОВА.
К теме Зеленский подписал указы об увольнении 5 глав ОВА