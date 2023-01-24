Соответствующие указы появились на сайте Офиса Президента 24 января.

К теме Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы ОП

Президент уволил 5 руководителей ОВА

Зеленский подписал указы об увольнении 5 глав областных военных администраций:

Ярослава Янушевича – главу Херсонской областной государственной администрации;

Дмитрия Живицкого – председателя Сумской областной государственной администрации;

Александра Старуха – главу Запорожской областной государственной администрации;

Валентина Резниченко – глава Днепропетровской областной государственной администрации;

Алексея Кулебу – главу Киевской областной государственной администрации.

Все увольнения состоялись в соответствии с поданными должностными лицами заявлениями.

Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса Президента. соответствующий указ появился в тот же день.