Соответствующие указы появились на сайте Офиса Президента 24 января.
К теме Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы ОП
Президент уволил 5 руководителей ОВА
Зеленский подписал указы об увольнении 5 глав областных военных администраций:
- Ярослава Янушевича – главу Херсонской областной государственной администрации;
- Дмитрия Живицкого – председателя Сумской областной государственной администрации;
- Александра Старуха – главу Запорожской областной государственной администрации;
- Валентина Резниченко – глава Днепропетровской областной государственной администрации;
- Алексея Кулебу – главу Киевской областной государственной администрации.
Все увольнения состоялись в соответствии с поданными должностными лицами заявлениями.
Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса Президента. соответствующий указ появился в тот же день.