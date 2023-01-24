Про це мовиться у новому указі Володимира Зеленського за 24 січня. Крім цього, опублікували указ про звільнення Олексія Кулеби з посади керівника Київської ОВА.
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В Офісі Президента тривають кадрові зміни. Новим заступником Андрія Єрмака став колишній голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Джерело:Володимир Зеленський
Про це мовиться у новому указі Володимира Зеленського за 24 січня. Крім цього, опублікували указ про звільнення Олексія Кулеби з посади керівника Київської ОВА.
До теми Зеленський підписав укази про звільнення 5 голів ОВА