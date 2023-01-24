Президент України Володимир Зеленський запустив абсолютно справедливу компанію щодо політичної відповідальності за певні дії. Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, ефективність держави і її ключового керівника полягає в тому, щоб визнавати помилки і виправляти їх.

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Президент ухвалив відповідне рішення

Радник Глави ОП наголосив, що Україна вже 11 місяців перебуває в стані війні. І весь цей час українське суспільство віддає останнє армії і державі. Адже люди усвідомлюють, в якому часі вони живуть і мають щире бажання виграти війну.

Водночас низка чиновників різних рангів (без відносно до конкретних осіб) поводять себе дуже дивно. Вони не тільки не віддають кошти на допомогу армії, а хочуть щось забрати у держави і у суспільства, яке віддає все,

– вважає він.

За його словами, Президент все це бачить і ухвалює відповідне рішення.

"Тому що триває війна і не можна в цей важкий час хизуватись певним рівнем життя чи додатковими здобутками, які не відповідають заробітним платам", – наголосив він.

Подоляк підкреслив, що така поведінка деморалізує суспільство, а держава не може такого дозволити. Адже нас постійно атакує Росія.

"Ми весь час говоримо людям, що розуміємо, що нам всім важко, але потрібно потерпіти, і ми терпимо разом з вами", – зауважив він.

У суспільства є запит на справедливість

На його думку, далеко не всі чиновники можуть це сказати, тому що дехто став інакше виглядати під час війни. І це несправедливо, а у суспільства є фантастичний запит на справедливість.

У держави і суспільства була солідарна відповідальність в тому, що один без одного ми цю війну не виграємо. Але коли суспільство починає сумніватись у державі, тоді немає солідарності і немає відчуття справедливості, що ми всі разом платимо велику, але справедливу ціну за війну,

– наголосив радник глави ОП.

Саме тому, на його думку, перші кадрові перестановки мають зробити більш чітким зв'язок між суспільством і державою. Держава має стати більш прозорою, справедливо, відповідальною, ефективною. Суспільство має бачити це, а також наслідки, якщо хтось не розуміє цього хтось з чиновників.

За словами Подоляка, сьогодні держава показала дуже простий алгоритм:

політична відповідальність: це відставка чиновників, вони мають звільнити свої посади;

юридичні наслідки: після того, як чиновники покинули свої кабінети, слідчі органи мають провести всю роботу по тім чи іншим міністерствам, державним інституціям;

компенсація: чиновники мають компенсувати все, зокрема, строками ув'язнення.

"Сьогодні у нас немає вибору поводити себе інакше, якщо ми хочемо здобути перемогу", – зауважив він.

Михайло Подоляк про кадрові зміни у владі: дивіться відео

Влада має швидко і прозоро виправляти помилки

Радник глави ОП зазначив, що будь-яка країна потерпає від корупції. На жаль, не всі чиновники мають моральний стрижень. Але українська влада має швидко і прозоро виправляти помилки.

Питання не в тому, щоб потім працевлаштувати цих людей, бо людина, яка взяла хабаря і це доведено, не може бути десь працевлаштована. Не тільки вона, а всі хто брав участь у розподілі цього хабаря. Більш того, вони мають піти під юридичну відповідальність. І тільки це буде формувати довірчі відносини між суспільством і державою,

– вважає він.

Подоляк наголосив, що також не треба забувати про інформаційні спроби Росії деморалізувати Україну.

"Проте, якщо чиновник краде і це очевидно суспільству, дії Росії не можуть бути виправданням для нього. Країна-агресорка продовжить це робити і буде вкладатись в інформаційні провокативні компанії проти нас", – підкреслив він.

Але, за його словами, жорстка реакція Президента свідчить про те, що інформаційних впливів Росії також можна позбутись, якщо держава правильно реагує, – резюмував Михайло Подоляк.