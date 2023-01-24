Так, один із ключових пріоритетів України – це жодних "заплющених очей". Нагадаємо, що також з посади заступника керівника Офісу Президента звільнився Кирило Тимошенко.
До теми Рішучий сигнал для наступників: що відомо про кадрові ротації в українській владі
Що кажуть у Зеленського про звільнення топ-посадовців
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави.
Жодних "заплющених очей". Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит – справедливість для всіх,
– наголосив Подоляк.
Звільнення посадовців: все, що відомо
- 24 січня Кирило Тимошенко опублікував фото, на якому тримає заяву на звільнення з посади заступника керівника Офісу Президента.
- Також заяву на звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генерального прокурора уже підписав сам Андрій Костін. Відомо, що Симоненко написав цю заяву за власним бажанням після скандалу щодо його відпочинку за кордоном.
- Окрім цього, Кабмін звільнив Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України; Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій України; В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій України; Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики України.
- Також міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що уряд звільнив голів 5 обласних військових адміністрацій. Мовиться про главу Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка; главу Запорізької ОВА Олександра Старуха; главу Київської ОВА – Олексій Кулеби; главу Сумської ОВА – Дмитра Живицького; главу Херсонської ОВА – Ярослав Янушевича.