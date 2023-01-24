Так, один из ключевых приоритетов Украины – это никаких "закрытых глаз". Напомним, что также с должности заместителя руководителя Офиса Президента уволился Кирилл Тимошенко.
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Что говорят у Зеленского об увольнении топ-чиновников
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства.
Никаких "закрытых глаз". Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех,
– подчеркнул Подоляк.
Увольнение должностных лиц: все, что известно
- 24 января Кирилл Тимошенко опубликовал фото, на котором держит заявление об увольнении с должности заместителя руководителя Офиса Президента.
- Также заявление на увольнение Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора уже подписал сам Андрей Костин. Известно, что Симоненко написал это заявление по собственному желанию после скандала по поводу его отдыха за рубежом.
- Кроме этого, Кабмин уволил Вячеслава Шаповалова – заместителя министра обороны Украины; Ивана Лукерю – заместителя министра развития громад и территорий Украины; Вячеслава Негоду – заместителя министра развития громад и территорий Украины; Виталия Музыченко – заместителя министра социальной политики Украины.
- Также министр Кабинета Министров Олег Немчинов отметил, что правительство уволило глав 5 областных военных администраций. Речь идет о главе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко; главе Запорожской ОВА Александре Старухе; главе Киевской ОВА – Алексее Кулебе; главе Сумской ОВА – Дмитрие Живицком; главе Херсонской ОВА – Ярославе Янушевиче.