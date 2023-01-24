Президент Украины Владимир Зеленский запустил абсолютно справедливую компанию по политической ответственности за определенные действия. Об этом 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, эффективность государства и его ключевого руководителя состоит в том, чтобы признавать ошибки и исправлять их.

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Президент принял соответствующее решение

Советник Главы ОП подчеркнул, что Украина уже 11 месяцев находится в состоянии войны. И все это время украинское общество отдает последнее армии и государству. Ведь люди осознают, в какое время они живут и искреннее желание выиграть войну.

В то же время ряд чиновников разных рангов (без относительно конкретных лиц) ведут себя очень странно. Они не только не отдают средства на помощь армии, а хотят что-то забрать у государства и у отдающего все общество.

– считает он.

По его словам, Президент все это видит и принимает решение.

"Потому что идет война и нельзя в это тяжелое время кичиться определенным уровнем жизни или дополнительными достижениями, которые не соответствуют заработным платам", - подчеркнул он.

Подоляк подчеркнул, что такое поведение деморализует общество, а государство не может этого позволить. Нас ведь постоянно атакует Россия.

"Мы все время говорим людям, что понимаем, что нам всем тяжело, но нужно потерпеть, и мы терпим вместе с вами", – заметил он.

У общества есть запрос на справедливость

По его мнению, далеко не все чиновники могут это сказать, потому что некоторые стали иначе выглядеть во время войны. И это несправедливо, а у общества есть фантастический запрос на справедливость.

У государства и общества была солидарная ответственность в том, что друг без друга мы эту войну не выиграем. Но когда общество начинает сомневаться в государстве, тогда нет солидарности и нет ощущения справедливости, что мы все вместе платим большую, но справедливую цену за войну.

– подчеркнул советник главы ОП.

Поэтому, по его мнению, первые кадровые перестановки должны сделать более четкой связь между обществом и государством. Государство должно стать более прозрачным, справедливым, ответственным, эффективным. Общество должно видеть это, а также последствия, если кто-то не понимает этого кто-нибудь из чиновников.

По словам Подоляка, сегодня государство показало очень простой алгоритм:

политическая ответственность: это отставка чиновников, они должны уволить свои должности;

юридические последствия: после того, как чиновники покинули свои кабинеты, следственные органы должны провести всю работу по тем или иным министерствам, государственным институтам;

Компенсация: чиновники должны компенсировать все, в частности, сроками заключения.

"Сегодня у нас нет выбора вести себя иначе, если мы хотим одержать победу", – заметил он.

Михаил Подоляк о кадровых изменениях во власти: смотрите видео

Власть должна быстро и прозрачно исправлять ошибки

Советник главы ОП отметил, что любая страна страдает коррупцией. К сожалению, не все чиновники имеют нравственный стержень. Но украинские власти должны быстро и прозрачно исправлять ошибки.

Вопрос не в том, чтобы потом трудоустроить этих людей, потому что человек, который взял взятки и это доказано, не может быть трудоустроен. Не только она, а все участвовавшие в распределении этой взятки. Более того, они должны уйти под юридическую ответственность. И только это будет формировать доверительные отношения между обществом и государством,

– считает он.

Подоляк подчеркнул, что также не следует забывать об информационных попытках России деморализовать Украину.

"Однако, если чиновник ворует и это очевидно обществу, действия России не могут быть оправданием для него. Страна-агрессорка продолжит это делать и будет вкладываться в информационные провокационные компании против нас", – подчеркнул он.

Но, по его словам, жесткая реакция Президента свидетельствует о том, что от информационных влияний России также можно избавиться, если государство правильно реагирует, – резюмировал Михаил Подоляк.