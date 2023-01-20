Об этом и многом другом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу в интервью нашей Екатерине Соляр. Первая часть интервью – по ссылке.

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Очередной маразм Медведева

Я смотрю, что в ожидании "Рамштайна" Медведев снова заговорил о ядерных угрозах. Не знаю, видел ли Медведев когда-то ядерную кнопку, потому что мне кажется, что даже в то время, когда он был заместителем Путина, он ее не видел.

В руки ему точно ее не давали, потому что это не просто обезьяна с гранатой, это инфузория в туфельках. Боялись, вероятно, поручить ему такую миссию. Но снова кто о чем, а Медведев, когда добирается до клавиатуры, начинает говорить о ядерных угрозах.

Давайте я вам о Медведеве объясню, как будет происходить дальше. Первое – когда Россия проиграет, Медведев одним из первых будет давать показания, что он просто сидел. Все эти тексты, угрозы писали какие-то незнакомые ему люди.

Он, как юрист, очень быстро найдет формулу, почему он здесь ни при чем. Он скажет, что находился долгое время под влиянием стимуляторов. Сдаст свою кровь на анализ и выяснится, что он десятилетиями находится под влиянием тех странных, иллюзорных стимуляторов. Но между тем его руки ничего не писали.

Поэтому Медведева можете оставить в покое. Более того, его аргументы выглядят немного странно. Он говорит следующее: "Мы зашли в другую страну убивать людей, и в отличие от каких-то других стран выяснилось, что Украина умеет давать отпор, умеет давать сдачу. То есть умеет бить так же очень больно".

Этот субъект говорит, что они не могут проиграть эту войну. Несмотря на то, что они в десятки раз больше оружия накопили, они вообще и людей своих не жалеют, потому что им нет разницы, кто это. Это для них, простите меня за эту терминологию, мясо, просто мясо, которое они отправляют, чтобы забрасывать поле боя.

Но между тем Украина может выиграть эту войну, не считаясь с классической математикой войны. И потому они говорят, что у них есть ядерное оружие. Так Медведев говорит миру: "Все страны, имеющие ядерное оружие, имеют право заходить куда угодно, убивать кого-либо в большом количестве, уничтожать что угодно, то есть гражданскую инфраструктуру, и не нести за это ответственности".

А почему они могут это делать, потому что у них есть ядерное оружие, мол, если они начнут проигрывать, то они его используют – это же нонсенс. Это полностью обнуляет традиционный классический каркас глобальной безопасности, который был наработан после Второй мировой войны.

Мне кажется, что двести с лишним стран не очень хотят жить в таком мире, где 5, 6 или 7 стран будут иметь приоритетное право тебя убить. Вот Медведев говорит: "У нас есть приоритетное право вас убить. И вы не имеете права нам это запретить".

То есть, он просто косвенно говорит о том, что мы с вами наблюдали в начале войны. Когда они заходили нас убивать, ехали на танках, использовали артиллерию, просто убивали, мы начали убивать их в ответ.

Они нам говорят на разных площадках, особенно в ООН: "Мы не поняли. А что это такое? Украина убивает наших пацанов. Украина наших "мальчиков убивает". А как же так? Мы же пришли просто немножко порезать, а они нас убивают. Это невозможно, давайте примем резолюцию. Запретим Украине убивать в ответ. Это нельзя".

Медведев сейчас то же самое говорит: "Давайте мы зайдем в какую-то страну, будем вырезать там тысячу человек, две, десять, пятнадцать, двадцать, уничтожим все города. Но если они начнут сопротивление показывать эффективное, мы тогда используем ядерное оружие. Поэтому что они не имеют права защищаться. Они имеют право стоять на коленях и ждать, пока их будут убивать".

Четвертое – я постоянно говорю, что давайте относиться к ним как к людям с определенным дефицитом интеллектуальных способностей. И тогда все становится на свои места. Не нужно анализировать, там нет логики. Это достаточно примитивные люди, это вырождение русской цивилизации, окончательное, безвозвратное и беспощадное.

У нас только две технологии должны быть как относиться к таким людям. Первое – лечить, но зачем нам лечить этих людей. Нет смысла. Второе – уничтожать. Потому что они неадекватны, не воспринимают адекватно современный мир. Они не несут ответственности за свои действия, то есть некритически относятся к своему здоровью и своим компетенциям.

Поэтому такие люди либо должны быть изолированы в пределах определенных юридических процедур, либо уничтожены, либо вылечены. Но вы понимаете, что вылечить 140 миллионов невозможно. Мы просто не сможем с вами наработать такое количество современных медикаментов.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Фейковый Путин

Вы знаете, тут еще смотрю, что Песков сообщает очень важную новость. Говорит, что Путин по традиции поехал на Крещение в прорубь в Подмосковье. В этот раз никаких фото и видеоматериалов нет. Просто сообщил об этом все.

И соответственно смотрю, что там скоро запретят даже фото и видеоматериалы на России. Потому что в принципе зачем? Поверьте на слово. Мы все уничтожили, мы молодцы, мы работаем, называется. И в это время там Лавров накануне выступал с заявлениями, называя войну войной наконец.

Мне интересно, будут ли они извиняться перед теми, кого они осудили, сняли ли с них штраф и вернут ли они деньги. Потому что, как я понимаю, что все, можно уже называть СВО войной – это абсолютно нормально. Ну и 18 числа анонсировали обращение Путина к народу. Анонсировал его, правда, запорожский гауляйтер.

Почему именно он знал, что Путин будет именно с чем-то, с какими-то словами обращаться. Мы все это не то что ожидали, но думали, что такого может сказать Путин. Вдруг 18 числа?

И увидели ничего нового. Фактически та же альтернативная история, те самые рассказы о том, как Россия "спасла" мир, о том, что именно она выиграла, оказывается, Вторую мировую войну и если бы не она, то я и не знаю, что произошло бы. Ну и добавили ко всему, что он там сказал, кажется, что во время Второй мировой войны они боролись с европейскими солдатами, я так понимаю, что уже тогда.

Вы знаете, о Путине, он делает сейчас хорошую работу. Посмотрите, мир очень корректен. Я имею в виду после Второй мировой войны. Очень вел себя корректно, позволяя России выстраивать эту мифологию, что Россия выиграла.

Чем бы дитя не тешилось, знаете.

Да, но мир очень корректен. И мы корректны, и мир корректен. Но Путин сегодня практически обнуляет эту концепцию, которая держала еще некоторое время Российскую Федерацию в своем величии.

Вы ведь понимаете, что он делает? Он практически ставит крест на всей этой мифологии о Второй мировой войне. Это первое. Путин влюблен в альтернативную историю, где есть только Путин и только Россия. Это всегда в авторитарных системах пользуется огромным спросом, но в современном мире это выглядит немного странно.

И поэтому я еще раз подчеркиваю, очень хорошо, что Путин обнуляет этот весь ужас, мифы, которые Россия создавала. В частности, и о роли России в войне, о роли других стран в войне и так далее. Это первое.

Вторая составляющая – вы вчера, кстати, должны были увидеть, когда он возлагал эти цветы формально в Ленинградской области, вы видели количество людей, присутствовавших на этом. Ни одного.

А я уже призадумалась. Я не видела людей там.

Да, и там не будет людей. Людей не бывает там, где есть Путин. Путин – это фейк. И президент Зеленский вчера совершенно правильно заметил. Он сомневается, что он еще жив. Потому что это человек-фейк, человек онлайн. Он постоянно встречается с кем-то, но в онлайн-формате, то есть его не существует.

Мне кажется, мы сегодня живем в мире, где Путина уже не существует. Это нужно зафиксировать просто. Просто это еще остаточные рефлексии, фантомные боли. Россия просто не понимает, как следует провести транзит власти, и использует это сегодня.

Кстати, есть такой хороший фильм, советую. Я вам советую посмотреть 2 фильма исходя из тематики разговора. "Эквилибриум". Там четко показано, что уже нет авторитария, но телевизионная картинка есть. И он 60-летие об этом говорил.

Кстати, по поводу того, как понимать россиян сегодня. Кто у них. Есть другой фильм, правда 88-го года, старый фильм Джона Карпентера "Чужие среди нас". Там видно, чем мы отличаемся от россиян, в этих фильмах. Вернемся ко всем людям, которые сегодня делают те или иные заявления.

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Первое – Песков, вроде бы, кажется, что Песков, скоро будет говорить о том, что "господин Путин встал с кровати, господин Путин, совершил два шага в направлении уборной, господин Путин сегодня приймет господина с содержательным докладом о глобальной региональной политике".

Это будет уже совсем скоро, потому что все враждующие нации вырождаются одинаково. Это я перефразирую сейчас одного русского писателя Толстого. Между тем, Лавров вчера перевернул с ног на голову, обидел израильтян.

Об "окончательных вопросах" он опять же говорил. Обидел Европу в целом. Они совсем поняли, что это не министр иностранных дел. Потому что Лавров, говорящий, что тогда была какая-то коалиция, и сегодня западный мир похож на Гитлера.

Это выглядит следующим образом: антигитлеровская коалиция, поддерживавшая финансово, ресурсно, оружием Советский Союз на 90% и являющаяся ключевой составляющей победы во Второй мировой войне. То есть, для всех Гитлер был именно тем, кем был.

И они против него существенно воевали. Я уже не говорю о Британии. Вы помните, что было с Лондоном. Это немного странно, что человек, который занимается дипломатией российской, не знает очевидных вещей. Но между тем тогда была антигитлеровская коалиция, в которую входили, кстати, и США, и многие европейские страны.

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А в ряде европейских стран были мощные партизанские движения, сопротивления, как мы берем во Франции. Просто человеку нужно не альтернативную историю читать, которую написал Путин, а нужно читать историю, которую действительно пишут историки.

Но сегодня у нас есть абсолютно идентичная система. Есть точно такая же антипутинская, абсолютно аналогичная антигитлеровской коалиции, которая дает нам то же самое, что делали с Советским Союзом. Предоставляет нам военное оружие, ресурсы, гуманитарную помощь, финансы.

Все один к одному, то есть история прошла по спирали, только сегодня есть антигитлеровская коалиция, которая называется антипутинской. И Лаврову нужно понять, что Россия хочет с Украиной сделать "окончательное решение", то есть уничтожить Украину как государство, уничтожить нас даже не по принципу этнической принадлежности, а по принципу государственной принадлежности.

Мне кажется, что очень здорово, я сейчас закольцую это. Во-первых, Путин, очень здорово, что он говорит. Таким образом Путин доказывает миру, что он абсолютно несопоставим с тем, что нужно сделать, чтобы мы одержали победу и мирный процесс как таковой.

Потому что с Путиным говорить не о чем. Во-вторых, мы видим Лаврова. Мир понимает, что Россия живет в другой реальности и оскорбляет максимально жестоко европейские сообщества в целом. У нас есть Песков, который уже работает странным образом. И таким образом своему народу доказывает, что царя скоро не будет, что теряется сакральность. Это все, что мы видим с вами.

Оружие для Украины

Вижу также из новостей, что Швеция сообщила, что передаст Украине 155-миллиметровые гаубицы, боевые машины пехоты и гранатометы NLAW.

На днях мы говорили о том, что нам еще передадут из Британии вертолеты Apache. Но что-то пошло не так. СМИ сообщили о том, что если не сегодня, то завтра должны объявить об этом решении, а затем через несколько дней в Британии сказали: "Подождите, мы об этом не говорили". Так сообщили раньше времени, или действительно таких разговоров не было и не велось?

Давайте алгоритм набрасываем, чтобы было понятно, как надо об оружии говорить и не было лишнего.

Первое и очень важно: переговоры по всем позициям Украина ведет, по всем позициям, по всем видам оружия, которые нам нужны, с учетом типа, интенсивности войны и математических расчетов. Очень важно. Это бронетехника, авиация, ЗРК разные, артиллерии разные опять же. И особенно, что касается снарядов. То есть все позиции на столе переговоров на разных уровнях с разными странами.

и очень важно: переговоры по всем позициям Украина ведет, по всем позициям, по всем видам оружия, которые нам нужны, с учетом типа, интенсивности войны и математических расчетов. Очень важно. Это бронетехника, авиация, ЗРК разные, артиллерии разные опять же. И особенно, что касается снарядов. То есть все позиции на столе переговоров на разных уровнях с разными странами. Вторая составляющая очень важна. Каждая страна сама решает, что может отдать, исходя из своего понимания войны как таковой и из своего понимания, что делает Россия и что делает Украина. Практически все страны понимают, что нужно помочь максимально. И видим, например, по странам Балтии, которые могут иметь не столько оружия, сколько большие страны, но отдают практически все нам. Потому что они понимают цену этой войны.

очень важна. Каждая страна сама решает, что может отдать, исходя из своего понимания войны как таковой и из своего понимания, что делает Россия и что делает Украина. Практически все страны понимают, что нужно помочь максимально. И видим, например, по странам Балтии, которые могут иметь не столько оружия, сколько большие страны, но отдают практически все нам. Потому что они понимают цену этой войны. Но и здесь уже третье . Только правительства этих стран могут нам инициативно рассказать, что они нам передают. Это очень важно. Это их историческое право зафиксировать свою роль в войне против авторитарной Российской Федерации, свое право, название собственных государств. Очень важное историческое событие. То есть, инициативно могут говорить об этом только правительства.

. Только правительства этих стран могут нам инициативно рассказать, что они нам передают. Это очень важно. Это их историческое право зафиксировать свою роль в войне против авторитарной Российской Федерации, свое право, название собственных государств. Очень важное историческое событие. То есть, инициативно могут говорить об этом только правительства. Четвертое . Безусловно, после того, как правительства об этом говорят, об этом будет говорить или Верховный главнокомандующий как человек, на 90% обеспечивающий переговорный процесс лично, я о президенте Зеленском. Или уже руководители соответствующих министерств. Имеется в виду Министерство обороны или Министерство иностранных дел. Тогда уже можем говорить с вами как о факте. Это очень важно.

. Безусловно, после того, как правительства об этом говорят, об этом будет говорить или Верховный главнокомандующий как человек, на 90% обеспечивающий переговорный процесс лично, я о президенте Зеленском. Или уже руководители соответствующих министерств. Имеется в виду Министерство обороны или Министерство иностранных дел. Тогда уже можем говорить с вами как о факте. Это очень важно. И наконец пятое. Безусловно, газеты, я не имею в виду масс-медиа в целом, имеют право говорить о чем-то, исходя из инсайда. Но не думаю, что официально инсайды нужно обсуждать. Почему? Потому что не всегда инсайды являются правдой. А иногда они являются моментами информационной игры.

И, кстати, об информационной игре. В целом мы сегодня видим существенное увеличение попыток панически испугать Украину. Огромными наступлениями, белорусским направлением, 40 дивизиями, которые формируются за Уральскими горами, баллистическими ракетами, экспериментальным использованием С-400 и так далее.

Это все происходит потому, что главой объединенной оккупационной группировки России стал господин Герасимов. Герасимов – это человек, продавливавший все время концепцию гибридной войны. Он не столько о войне на поле боя, сколько о информационной войне.

И ключевым моментом того, что сегодня происходит, все эти "давайте ожидать выступление Путина, он сейчас там что-то заявит", "давайте все же говорить о мобилизации, повышении количества людей, которых надо забрать в армию", "о переходе на военные рельсы российской экономики", "о закрытых границах".

Это все элементы ключевой концепции, которую сегодня реализует Герасимов. Потому все идет так же, как шло до назначения Герасимова. Война сегодня контролируется Украиной и партнерами. Это первое. Второе – мы четко понимаем, каковы ресурсные способности в России.

И когда мы говорим об увеличении поставок оружия нам, мы исходим только из одного мотива – хотим поскорее закончить войну, а для этого нужно все же вписаться в определенные математические формулы, чтобы был определенный паритет на поле боя.

Третье – нужно спокойно идти и критически относиться к любым паническим масштабным информационным кампаниям, потому что они будут только увеличиваться в объеме. Я имею в виду критически относиться к информации, источникам информации. Следует понимать мотивы появления той или иной информации.

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И, наконец, четвертое – очень важно. Независимо от того, что говорит Россия, ключевым источником информации о войне как таковой на сегодняшний день является господин Зеленский как Верховный главнокомандующий, который совершенно точно больше всех понимает в оперативном смысле, даже происходящем везде, не только на поле боя, и Генеральный штаб. Точно понимают, что, где, на каком направлении, сколько у кого сил и что будем делать.

Террористические обстрелы России

С самого утра в Украине опять была воздушная тревога, потому что мы понимаем, что там начались новые, очередные учения "союзных государств" на территории Беларуси. Вижу сейчас из сообщений, что в российском МиГ-31К в Беларуси загорелся двигатель.

К сожалению, конечно, не так, чтобы "бавовна-бавовна", но тем не менее карма их периодически находит. Я так понимаю, что пока будут продолжаться эти учения, тревоги будут периодическими, будут продолжаться долгое время. Но, тем не менее, мы, я так понимаю, от этих учений ничего нового не ждем. Мы понимаем, что они просто нагоняют страх и панику.

Абсолютно. Четыре составляющих в отношении Беларуси:

Первое – Беларусь совершенно точно участвует в войне, предоставляя российской армии инфраструктурные возможности: аэродромы опять же, чтобы "сушки" поднимались и проводили либо конкретные атаки, либо имитацию атак.

– Беларусь совершенно точно участвует в войне, предоставляя российской армии инфраструктурные возможности: аэродромы опять же, чтобы "сушки" поднимались и проводили либо конкретные атаки, либо имитацию атак. Вторая часть – Беларусь дает использовать инфраструктуру возможность наземных комплексов "Искандеров" или комплексов СУ-400 для атаки всей территории.

– Беларусь дает использовать инфраструктуру возможность наземных комплексов "Искандеров" или комплексов СУ-400 для атаки всей территории. Третье – Беларусь сегодня абсолютно практически отдала все свои полигоны для того, чтобы проводить там хотя бы какое-то обучение мобилизованных россиян и предоставила инструкторов для этого.

– Беларусь сегодня абсолютно практически отдала все свои полигоны для того, чтобы проводить там хотя бы какое-то обучение мобилизованных россиян и предоставила инструкторов для этого. И четвертое – белорусское направление используется как один из ключевых элементов для масштабных информационных провокаций для того, чтобы создать впечатление, будто будет открыт второй фронт, северный фронт, с которого будет устроено новое наступление на те или иные регионы Украины, включая город Киев.

Это четыре составляющих, которые использует Россия с белорусского направления войны против Украины. Мы должны это понимать, мы должны это отслеживать. У нас совершенно другая ситуация с точки зрения обороны в этом направлении. У нас абсолютно в полном объеме есть разведывательная информация.

Мы понимаем все смыслы, которые вкладываются в информационные составляющие по отношению к Беларуси в целом. Поэтому давайте так, если что-то необходимо сказать, будем говорить.

Панические настроения, мне кажется, сегодня в Украине невозможны, исходя из того, что 11 месяцев нас не просто пугают, нас пробуют уничтожить. И мне кажется, что Украина уже доказала, что, во-первых, не боится, во-вторых, будет идти до конца и, в-третьих, уничтожит тех, кто хочет убить нас.

Михаил, перед тем, как Х-22 прилетела в украинский Днепр, были еще зафиксированы взрывы в Киеве. Тогда говорили о том, что это может быть С-300 или С-400, но неизвестно.

Она пролетела по баллистическому курсу, но неизвестно, с какого направления – либо из Беларуси, но Беларускі Гаюн писал о том, что не было этих запусков, либо где-то с территории России.

И вопрос в том, что мы тогда говорили о том, что неужели Россия нашла способ терроризировать теперь Киев так же, как она терроризировала Харьков, и как она терроризирует теперь Херсон. Нашла ли она этот способ?

Россия ищет этот способ. Поэтому экспериментальные ракеты С-400 – две территориальные локализации, установленные нами, но продолжаем расследование этого всего.

Это белорусская и территория Брестской области. Способ противодействия сегодня ищут наши ВСУ. Я думаю, что мы найдем, как этому противодействовать, не беспокойтесь. То есть беспокоиться надо, потому что это война, это безусловно.

Реагировать нужно.

Да, реагировать надо. Очень осторожно относиться к сигналам сирен и тому подобное, потому что все-таки жизнь. Вы же видите, что делает Россия.

Я вернусь сейчас к Х-22, которая в Днепре прилетела в здание, в многоквартирное здание. Вы понимаете, что это противокорабельная ракета. Она не может быть использована. Это совершенно сознательное нарушение международного гуманитарного права. Это преступление против человечности.

Ты используешь противокорабельную, потому что она должна попасть в корабль, где нет ничего кроме корабля – в акватории где-то. А здесь много объектов. Это не умная ракета, не высокоточная ракета.

Она могла отклониться от любой цели и попасть в любое место. И россияне пошли на это сознательно – используют запретную ракету для удара по земле, где находится много гражданской инфраструктуры.

То есть, я считаю, что это был сознательный удар по гражданской инфраструктуре и использование максимально запрещенного оружия. Но мы все равно будем искать способ противодействовать этому, в частности, С-400.

С-400 – это не точное оружие. Это баллистические траектории. Но вы поняли, что даже для крайне трудных задач мы потом находим решение, как этому противодействовать. Я думаю, что мы также найдем решение противодействия этим всем попыткам России наносить спецудары для того, чтобы вызвать масштабные панические настроения.

Возвращаясь к оружию, которое нам дают наши партнеры, мы постоянно говорим, что ЗРК – это не подарок, это попытка защитить, максимально закрыть все, что можно, чтобы уничтожить даже мысли России об атаках на гражданскую или критическую инфраструктуру.

Переворот в России уже близко

Традиционно в заключение завершаем тем, что я спрошу у вас, какая ситуация сейчас на фронтах. Что касается Соледара, Бахмута. То, что мы можем сказать. Насколько ситуация находится под нашим контролем?

Можем сказать только то, что говорит Генеральный штаб и говорят наши военные. Очень тяжелые бои на этих направлениях, в Соледаре в том числе, в Бахмуте в том числе.

Я думаю, что никто там существенно не продвинулся. Просто Соледара уже нет. То есть там даже когда бои были в городе, Россия его накрывала артиллерией. Им нет разницы, кого убивать.

Бои на этих направлениях идут. Существенных каких-либо перемещений России вперед совершенно точно нет. Это, на мой взгляд, единственное такое направление, где у России еще хоть что-то есть с точки зрения контрактных возможностей. Я имею в виду людей, которые готовы активно вести боевые действия. Потому что мобилизованные и контрактники, мобилизованные и "чвкашники" – это немного две разные вещи.

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Видим, что там Пригожин пытается получить очередные достижения. Осмелел уже настолько, что начал искать предателей в окружении Путина. Я так понимаю, что метит куда-нибудь дальше в политическую карьеру.

Субъект Путин недавно встретился с губернатором Ленинградской области Бегловым, а это один из ключевых оппонентов Пригожина. Таким образом, Путин продемонстрировал, что Пригожин действительно в опале.

Пригожин быстро продвигался по карьерной лестнице и хотел занять какое-то определенное место в окружении самого Путина. Но все эти кадровые перестановки, все эти информационные атаки минобороны на Пригожина, встреча Путина с Бегловым говорят о том, что Пригожин очень переоценил себя.

И это очень хорошо. Он не захочет вернуться на место, которое он занимал до бахмутской кампании. Пригожин был одним из элементов Ковальчуков в системе личной армии, которую они использовали для того, чтобы зайти в другие страны и там взять под контроль определенные ресурсы.

И сегодня Пригожин поднялся очень высоко. Уже, наверное, считал себя на время человеком, который не равен Путину, но где-то должен быть одним из приближенных лиц, поэтому мы должны ожидать реализации внутреннего конфликта с очень негативными конечными положениями для Пригожина или для кого-то другого. Это нормально.

А у нас есть понимание, почему так вышло? Почему Путин начал от себя настолько Пригожина удалять? Видит в нем себя, видит преемника? Или что-то Пригожин сделал не то, что Путин себе видел?

Пригожин все делает не так, как нужно российской политической элите. Он для них чужой. Но Пригожин уже представлял определенную опасность для самого Путина.

Потому что Пригожин активно работал с ультрапатриотическим сообществом, с телеграм-каналами. Они очень мощно продвигали точку зрения, что нужно интенсифицировать войну как таковую, что Россия должна стать страной, которая будет убивать всех, демонстративно это делать будет.

И Пригожин стал таким флагом этого сообщества, очень агрессивного, пассионарного. Это 10%–12%, но они очень агрессивны и пассионарны. И уже начались признаки того, что может быть такой внутренний переворот.

Не переворот классического типа, но что может быть иное перераспределение, кто будет какую роль играть в окружении Путина. И вся классическая пропутинская элита, которая была около него эти годы, уже испугалась. И они думают, как это предотвратить.

Поэтому они "сели на уши" Путину и предлагали избавиться от такого влияния Пригожина, которое Путин разрешил в течение последних 3–4 месяцев.