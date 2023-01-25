Відповідні накази вже підписав генеральний прокурор Андрій Костін. Зазначається, що звільнення з посад здійснювалися за власним бажанням.

До теми Політолог пояснив, чому багато скандальних звільнень відбулися одночасно

З посад звільнили 5 керівників обласних прокуратур

Як стало відомо, Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників:

  • Запорізької,
  • Кіровоградської,
  • Полтавської,
  • Сумської
  • Чернігівської обласних прокуратур.

Інші кадрові зміни в Україні

  • 24 січня стало відомо про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генерального прокурора.
  • Також у відставку пішов заступник глави Міністерства оборони В'ячеслав Шаповалов через скандал, спричинений тим, що Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами.
  • Окрім цього, уряд звільнив голів 5 обласних військових адміністрацій.
  • Також звільнили заступника міністра розвитку громад Івана Лукерю.
  • У відставку пішли заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода та заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.
  • 24 січня Кирило Тимошенко опублікував фото, на якому тримає заяву на звільнення з посади заступника керівника Офісу Президента.
  • Новим заступником Андрія Єрмака став колишній голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
  • Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що кадрові зміни пов'язані зі здатністю держави визнавати помилки.