Відповідні накази вже підписав генеральний прокурор Андрій Костін. Зазначається, що звільнення з посад здійснювалися за власним бажанням.
До теми Політолог пояснив, чому багато скандальних звільнень відбулися одночасно
З посад звільнили 5 керівників обласних прокуратур
Як стало відомо, Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників:
- Запорізької,
- Кіровоградської,
- Полтавської,
- Сумської
- Чернігівської обласних прокуратур.
Інші кадрові зміни в Україні
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