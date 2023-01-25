Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина. Что известно о скандале вокруг оборонных закупок, рассказывает 24 Канал.
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Радина отметила, что вместе с коллегами из антикоррупционного комитета заслушали Министра обороны по закупкам питания для военных. По ее словам, Резников "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".
Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель Министра Шаповалов,
– написала глава антикоррупционного комитета ВРУ.
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Кратко о скандале вокруг оборонных закупок
- "Зеркало недели" опубликовало копию сделки стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенной 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей.
- Журналисты сравнили цены с теми, что в сети магазинов "Сильпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2 – 3 раза.
- В Минобороны сообщили, что проводят служебную проверку. Также ведомство готовит материалы в СБУ с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.
- НАБУ и САП расследуют возможные злоупотребления в Министерстве обороны и открыли уголовное производство.
- Алексей Резников уже отреагировал на опубликованное СМИ расследование. Министр обороны заявил, что скандал с закупками продуктов для военных – искусственный. Также Резников уверен, что это информационная атака против ведомства.
- 24 января стало известно, что заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Именно он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.
- В Верховную Раду внесли законопроект о прозрачности оборонных закупок.