Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина. Что известно о скандале вокруг оборонных закупок, рассказывает 24 Канал.

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Радина отметила, что вместе с коллегами из антикоррупционного комитета заслушали Министра обороны по закупкам питания для военных. По ее словам, Резников "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".

Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель Министра Шаповалов,

– написала глава антикоррупционного комитета ВРУ.

Обратите внимание! Нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что ответственный за закупки Богдан Хмельницкий был отстранен от должности в декабре 2022 года и уволен в 20 числах января 2023 года.

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Кратко о скандале вокруг оборонных закупок