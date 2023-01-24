Проект закона о внесении изменений по введению прозрачности в оборонных закупках был опубликован на официальном портале парламента. Об этом информирует 24 Канал.

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Что предусматривает поданный законопроект

Согласно обнародованному тексту законопроекта и пояснительной записке инициаторы предлагают внести следующие изменения:

исключить упрощенный отбор без применения электронной системы закупок;

осуществление оборонных закупок на период действия правового режима военного положения должно соответствовать следующим принципам осуществления оборонных закупок: своевременность и соответствие принятым решениям по защите национальных интересов Украины, обеспечение потребностей безопасности и обороны, конкурентность, эффективность использования средств, результативность; открытость и прозрачность (кроме сведений, составляющих государственную тайну и разглашение которых может нанести вред национальной безопасности);

осуществление государственным заказчиком (службой государственного заказчика) оборонной закупки без использования электронной системы закупок, при условии, что стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 тысяч гривен, для работ оборонного назначения и работ по гарантированному обеспечению потребностей безопасности и обороны – 1,5 миллиона гривен, государственный заказчик (служба государственного заказчика) обнародует в электронной системе закупок публикует отчет.

Обратите внимание! С полным текстом законопроекта можно ознакомиться по этой ссылкой.

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