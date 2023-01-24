Проєкт закону про внесення змін щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях опублікували на офіційному порталі парламенту. Про це інформує 24 Канал.

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Що передбачає поданий законопроєкт

Згідно з оприлюдненим текстом законопроєкту та пояснювальною запискою ініціатори пропонують внести такі зміни:

виключити спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель;

здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану мають відповідати таким принципам здійснення оборонних закупівель: своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони, конкурентність, ефективність використання коштів, результативність; відкритість та прозорість (крім відомостей, що становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці);

здійснення державним замовником (службою державного замовника) оборонної закупівлі без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони – 1,5 мільйона гривень, державний замовник (служба державного замовника) оприлюднює в електронній системі закупівель публікує звіт.

Зверніть увагу! З повним текстом законопроєкту можна ознайомитися за цим посиланням.

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