Проєкт закону про внесення змін щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях опублікували на офіційному порталі парламенту. Про це інформує 24 Канал.
Читайте також Заступник Резнікова подав у відставку після скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ
Що передбачає поданий законопроєкт
Згідно з оприлюдненим текстом законопроєкту та пояснювальною запискою ініціатори пропонують внести такі зміни:
- виключити спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель;
- здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану мають відповідати таким принципам здійснення оборонних закупівель: своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони, конкурентність, ефективність використання коштів, результативність; відкритість та прозорість (крім відомостей, що становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці);
- здійснення державним замовником (службою державного замовника) оборонної закупівлі без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони – 1,5 мільйона гривень, державний замовник (служба державного замовника) оприлюднює в електронній системі закупівель публікує звіт.
Коротко, що треба знати про скандал в Міноборони
- Нещодавно "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, яка була укладена 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин.
- Журналісти порівняли ціни з тими, що в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2 – 3 рази.
- У Міноборони повідомили, що проводять службову перевірку. Також відомство готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.
- НАБУ та САП розслідують можливі зловживання у Міністерстві оборони та відкрили кримінальне провадження.
- Олексій Резніков вже відреагував на опубліковане ЗМІ розслідування. Міністр оборони заявив, що скандал із закупівлями продуктів для військових – штучний. Також Резніков впевнений, що це інформаційна атака проти відомства.
- 24 січня стало відомо, що заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Саме він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.